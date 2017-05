Dúas persoas resultan feridas nunha colisión entre dous coches en Sada (A Coruña)

Dúas persoas resultaron este mércores feridas en Sada (A Coruña) tras a colisión de dous coches, de modo que ambas foron evacuadas polos servizos sanitarios a un centro hospitalario.

En concreto, segundo os datos facilitados polo 112, o accidente tivo lugar no quilómetro 100 da estrada CP-7501, no Tarabelo, sobre as 16,15 horas.

Ademais, outras dúas persoas resultaron feridas en Ponte Caldelas (Pontevedra) ao sufrir unha saída de vía co seu vehículo na PO-255 á altura de Caritel.