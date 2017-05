O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou que o obxectivo da Xunta é "prestar os mellores servizos" nos centros que xestiona de forma directa, como os de atención a maiores, menores e discapacitados.

O titular de Política Social pronunciouse deste xeito durante a sesión plenaria que a Cámara galega acolle este mércores e en resposta a unha pregunta do deputado socialista Juan Díaz Villoslada, quen alertou dunha situación de "progresivo abandono" destas infraestruturas denunciado polo comité de empresa de traballadores da provincia da Coruña.

Respecto diso, Rey Varela asegurou agradecer "todas as achegas" que fan tanto os traballadores como os seus representantes sindicais para mellorar a atención nos centros e lembrou que 2016 foi o primeiro ano no que os sindicalistas "participaron na designación de equipamentos".

Ademais, destacou que o seu departamento realizou un investimento de 3,2 millóns de euros só en centros da provincia da Coruña. "Neste momento temos orzado 1,6 millóns para obras de mellora e equipamento na Coruña e eu dígolle que antes de que acabe o ano non imos executar esta cantidade, senón que imos superar a executada no ano anterior", sinalou.

PROXECTO GRAN MONTECELO

Por outra banda, no pleno deste mércores e en resposta a unha pregunta formulada polo deputado popular Jacobo Moreira, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, destacou o "esforzo" polo consenso levado a cabo pola Xunta para a elaboración do plan funcional e do plan de espazos do Proxecto Gran Montecelo, en Pontevedra.

"É a primeira vez que se fai un proxecto con este consenso e vai ser un exemplo para o resto do país", destacou o conselleiro, quen asegurou que ademais de dialogar con veciños e profesionais, tamén se falou cunhas 25 asociacións.