Ferido un traballador do picadeiro da estación de Manzaneda (Ourense) ao que caeu encima un cabalo

Un traballador do picadeiro da estación de esquí de Cabeza de Manzaneda (Ourense) resultou ferido na tarde deste mércores ao caerlle encima un cabalo. Os feitos tiveron lugar no propio picadeiro do complexo, situado no concello da Pobra de Trives.

O 112 Galicia tivo coñecemento do ocorrido ás 18,15 horas, a través dunha alerta ao 061. Segundo os datos facilitados, os efectivos sanitarios enviaron ao momento o helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Os profesionais do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia informaron o accidente laboral a Protección Civil e á Garda Civil.