A Xunta leva a bibliotecas da provincia a homenaxe a Carlos Casares polas Letras Galegas

A Xunta levará a bibliotecas da provincia a homenaxe a Carlos Casares con motivo do Día das Letras Galegas, segundo informa a Delegación Territorial. En concreto, o día 18 impartiranse dúas conferencias nas bibliotecas públicas da Coruña e Santiago, ambas as ás 19,00 horas.

Na biblioteca pública Ánxel Casal de Santiago, Häkan Casares Berg lembrará a figura do seu pai, "ofrecendo a súa visión familiar". Mentres, na biblioteca Miguel González Garcés da Coruña falará Gustavo Adolfo Garrido, secretario da Fundación Carlos Casares, quen incidirá na actividade do autor como tradutor e os seus estudos sobre o escritor Ernest Hemingway.

Por outra banda, o 16 de maio, véspera do Día das Letras Galegas, alumnos composteláns participarán no 'Gran xogo das Letras Galegas'. Nesta proposta, "indagarán na orixe e significado do día que rememora a publicación de 'Cantares galegos' de Rosalía de Castro", explica a Delegación Territorial da Xunta.