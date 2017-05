O deputado do PSOE Antonio Pradas pide á súa compañeira Rocío de Frutos que deixe o Congreso se Díaz gaña as primarias

O deputado do PSOE Antonio Pradas respondeu á súa compañeira no Congreso Rocío de Frutos, que este mércores anunciou que deixaría o partido se Susana Díaz gaña as primarias, para pedirlle que se iso se produce, deixe tamén por "coherencia" o seu escano.

"Di Rocío de Frutos que se irá do PSOE se gaña Susana Díaz. Vaia idea de socialismo e democracia! Espero que por coherencia tamén deixe (o) acta (de) deputada", reprochoulle Prada, próximo a Díaz, a través da rede social Twitter.

A ourensá Rocío de Frutos foi unha dos 15 deputados socialistas que mantiveron o 'non' na investidura de Mariano Rajoy, e anunciou este mércores que se dará de baixa no partido no caso de que a andaluza Susana Díaz gañe as primarias do PSOE.

Con todo, nunha entrevista concedida á Radio Galega, De Frutos indicou con todo que non prevé que a presidenta da Xunta de Andalucía poida facerse coa secretaría xeral do PSOE, senón que augurou que Pedro Sánchez se fará coas rendas do partido.

"Creo que representaría moi ben os valores da socialdemocracia, e que estariamos no bo camiño", opinou De Frutos, á vez que asegurou que lle gustaría que o exlehendakari Patxi López "integrásese" na candidatura de Sánchez.