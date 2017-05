Pedro Sánchez volverá a Galicia o venres para protagonizar un acto en Vigo de face ás primarias do PSOE

O ex secretario xeral do PSOE Pedro Sánchez volverá a Galicia o venres, e farao para protagonizar un acto en Vigo dentro da súa campaña para as primarias do PSOE.

Pedro Sánchez, candidato á Secretaría Xeral do PSOE | Fonte: Europa Press

Precisamente a cidade olívica está gobernada con maioría absoluta polo principal valedor en Galicia de Susana Díaz: o alcalde e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero.

En concreto, segundo fontes socialistas consultadas por Europa Press, o madrileño estará ás 19,00 horas no hotel Bahía de Vigo.

Esta visita do madrileño a terras galegas chega despois de que xa percorrese os municipios pontevedreses de Vilagarcía de Arousa, Cuntis e Ponte Caldelas, os lucenses de Viveiro e Monforte e as cidades de Santiago e Pontevedra.

Galicia é unha das comunidades onde Sánchez venceu en avais aos seus outros dous opoñentes, pois recolleu máis de 3.800 firmas de militantes, por unhas 2.600 da andaluza e unhas 750 de Patxi López.