O Obra gaña un choque livián

Ficha técnica:

Fuenlabrada 63: Hakanson (10), Marko Popovic (8), Sekulic (4), David Wear (4), Rolands Smits (11) -cinco inicial- O'Leary (3), Paco Cruz (13), Hettsheimeir (10) e Luka Rupnik (0).

Obradoiro 75: Mickey McConnell (9), Dulkys (5) Bendzius (11), Whittington (15), Artem Pustovyi (9) -cinco inicial- Rosco Allen (2), Nacho Llovet (8), Pepe Pozas (8), Aleks Maric (0), Santi Yusta (3) e Txemi Urtasun (5).

Parciais: 16-15, 15-21 (31-36), 15-19 (46-55),17-20 (63-75).

Árbitros: Dani Hierrezuelo, García Ortiz e Pérez Niz. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 33ª xornada da ACB no pavillón Fernando Martín de Fuenlabrada ante 3.230 espectadores.



Co obxectivo da salvación acadado, o Obra mantivo a competitividade e a ambición necesarias para sumar un novo triunfo, ante Fuenlabrada por 63-75, nun choque xogado sen moita intensidade pero no que os composteláns foron superiores de principio a fin. Os de Moncho Fernández sumaron en terras madrileñas o 11º triunfo, cinco nos últimos oito partidos, na parte decisiva do curso. Eimantas Bendzius, con 11 puntos e 7 rebotes, e Mickey McConnell, con 9 e 4 e 8 asistencias, foron os mellores no Fernando Martín. Para pechar a campaña, festa o vindeiro domingo en Sar contra o Barça.

Mickey McConnell, 9 puntos e 8 asistencias en Fuenlabrada. | Fonte: ACBPhoto

Sekulic anotou a primeira canastra, pero un parcial de 0-9, cos únicos 5 puntos de Dulkys, puxo por diante ao Obra (2-9). Parou o partido Jota Cuspinera, que logrou activar os seus, que empataron 13-13. Chegou entón o tempo morto de Moncho Fernández, pero unha tripla de Hettsheimeir puxo o 16-15 ao remate do primeiro cuarto.

O segundo cuarto comezou cun roubo e un 2+1 de Santi Yusta. Pero Fuenlabrada acadou a que sería a súa última vantaxe tras unha tripla de Paco Cruz (21-18). Dúas canastras de Whittington e dúas triplas de Pepe Pozas e Obradoiro gañaba xa 23-28. Fuenlabrada tentaba igualar o choque a base de triplas (Paco Cruz e Hettsheimer) pero 6 puntos case consecutivos de Bendzius serviron o Obra para acadar a máxima vantaxe (26-34). Ao descanso, 31-36, pero os locais necesitaron ata 18 lanzamentos para as súas 5 triplas.

Dúas canastras de Pustovyi puxeron o 33-40. Fuenlabrada non atinaba co aro, e tras unha tripla de Txemi Urtasun e unha canastra a aro pasado de Llovet, o Obra vencía de doce: 37-49. Os locais achegáronse a sete, pero Urtasun e Nacho Llovet mantiveron a diferenza para os galegos ao remate do terceiro cuarto: 46-55.

Moitos erros no arrinque do asalto decisivo. O Obra sumou un 2+1 de Pustovyi e Pepe Pozas puxo o 49-60. Un parcial de 6-0 achegou os locais a 55-60, con 5 puntos en cinco minutos dos obradoiristas, pero McConnell rachou coas dúbidas cunha tripla espectacular (55-63) e Whittington devolveu os dez de vantaxe. Unha tripla do pivote estadounidense (57-68) sentenciou o choque para Obradoiro. E Mickey McConnell mellorou a estatística cunha canastra e outra asistencia. Ao final, 63-75, a 11ª vitoria dos de Moncho Fernández. O domingo, peche do curso en Sar contra o Barça. O Obra promete buscar a 12ª.