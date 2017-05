O garda que disparou ao exbatería de Los Piratas irá a xuízo en setembro acusado pola familia de homicidio imprudente

O xulgado do Penal número 2 de Pontevedra acollerá, o próximo 22 de setembro, o xuízo contra o axente da garda civil que disparou e causou a morte a Javier Fernández, exbatería do grupo Los Piratas, en agosto de 2015, e contra quen exerce a acusación a familia do falecido, por un suposto delito de homicidio por imprudencia profesional grave.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da acusación particular, esta parte reclama a pena de catro anos de prisión e outros seis de inhabilitación. A Fiscalía, pola súa banda, solicita o arquivo da causa con respecto do garda, ao entender que actuou en defensa propia e doutro axente, compañeiro seu.

Os feitos tiveron lugar o 26 de agosto de 2015, na vivenda que o músico compartía coa súa muller e o seu bebé na parroquia de Guláns, en Ponteareas (Pontevedra) e, desde o primeiro momento, as circunstancias que rodearon a morte de Fernández foron obxecto de polémica, polas versións contraditorias da familia e da Garda Civil.

Así, mentres que o Instituto Armado informou de que acudira á vivenda por un posible caso de violencia de xénero, agravado pola presenza dun bebé na casa, a familia sempre negou que o exbatería fose un maltratador, que agredise á súa parella ou tivese retido ao bebé de ambos. Segundo as explicacións dos seus achegados, Javier estaba nun estado agresivo debido a unha crise xerada por cambios nun tratamento para unha doenza psiquiátrica.

O garda civil investigado mantivo, na súa declaración no xulgado, que actuou en defensa propia, xa que Fernández actuou de forma violenta e tentou agredirlles a el e o seu compañeiro. Por iso, explicou, efectuou un disparo que, de forma non intencionada, acabou impactando no abdome do exbatería e causándolle a morte pouco despois.