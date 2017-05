Piedrahita leva a Vigo, Pontevedra e Santiago 'As amígdalas das miñas amígdalas son as miñas amígdalas'

O cómico Luís Piedrahita levará ás cidades galegas de Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo o seu espectáculo 'As amígdalas das miñas amígdalas son as miñas amígdalas', cuxas entradas xa se atopan á venda na páxina web de Ataquilla.com e no teléfono 902 504 500.

Así, este xoves e o venres o humorista estará ás 21,00 horas no Auditorio Abanca de Santiago; o sábado ás 20,30 horas no auditorio da Sede de Afundación de Pontevedra; e os días 26 e 27 de maio, ás 20,00 e as 21,00 horas, respectivamente, no Teatro Afundación de Vigo.

"As amígdalas das miñas amígdalas son as miñas amígdalas' é un show pensado para xente como vostede: Esixente, aseada e con sentido do humor. Non queremos ocultar que deste espectáculo díxose que é unha das obras máis enxeñosas, brillantes e poéticas do século XXI. O que si queremos ocultar é que foi o propio Piedrahita quen o dixo", resalta con humor a organización.