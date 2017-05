O Hospital Fátima de Vigo acolle este xoves unha conferencia de pediatras sobre alerxias infantís

A sala de xuntas do Hospital Vithas Nosa Señora de Fátima acollerá este xoves unha conferencia de pediatras sobre alerxias infantís, incluída no programa 'Vithas Aula Saúde' do centro.

A cita, segundo informa a organización, terá lugar este xoves, 11 de maio, a partir das 19,00 horas baixo o título de 'Mamá, Papá: A primavera atácame'.

O relatorio correrá a cargo dos profesionais de Pediatría da Unidade Materno Infantil de Vithas Nosa Señora de Fátima, segundo engadiron os organizadores.

A conferencia deste xoves pola tarde centrarase nas alerxias primaverais, aínda que tamén achegará información práctica para os pais e nais de como facer fronte a todo tipo de reaccións; cando é necesario acudir a un especialista; e que solucións pódense ofrecer para convivir con estas sensibilidades.

Ademais, está previsto un amplo debate onde os asistentes poderán expor as súas dúbidas ás pediatras presentes. Para a cita as prazas son limitadas ata completar aforamento.

Esta charla inclúese dentro do programa 'Vithas Aula Saúde' de formación á cidadanía en materia de saúde e é a primeira dunha serie de "charlas co teu pediatra", segundo engaden, que se celebrarán o segundo xoves de cada mes.

Así, a seguinte charla celebrarase o día 8 de xuño baixo o título de 'Os nenos ao sol', que estará dedicada á fotoprotección en idade pediátrica.