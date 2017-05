Á conquista de Old Trafford

Facer historia e acadar o soño de xogar a primeira final europea pasa por asaltar Old Trafford. Ás portas da final, o Celta mantén vivo o soño de Solna, pero necesita remontar no chamado 'Teatro dos soños' o 0-1 encaixado en Balaídos. Fronte ao Manchester United, un dos clubs máis ricos do mundo, ante 80.000 persoas pero co apoio de 2.600 seareiros, o Celta xoga hoxe (21.05 horas) un dos partidos máis transcendentes da súa historia.

Berizzo cos xogadores celestes no adestramento da véspera en Old Trafford. | Fonte: @RCCelta

Tras eliminar a Shakhtar Donetsk (0-2 na prórroga), Krasnodar (0-2) e Genk (1-1), sendo sempre determinante o partido de volta, o Celta buscará unha fazaña aínda máis difícil en Old Trafford. E tentará unha vez máis ser fiel a si mesmo, como reclama o Toto Berizzo, e lucir personalidade no coliseo inglés. Varios exemplos nos que inspirarse: o 1-3 celeste a finais dos 90 contra o Aston Villa, entón líder da Premie; ou o 1-2 recente contra o Real Madrid na Copa; pero tamén o 2-3 do Athletic de Marcelo Bielsa ao Manchester de Alex Fergusson hai cinco anos. “O criterio de aplicar cada cousa no momento adecuado: paciencia coa pelota e agresividade para recuperala. Ser nós mesmos, coa presión en campo rival, ese esforzo desmedido por recuperar a pelota o máis lonxe posíbel, como unha mostra de ataque máis que un sistema defensivo, como unha proba de valentía”, receita Berizzo.

Non variará moito o once do arxentino do que perdeu 0-1 na ida, aínda que o técnico celeste estuda algunha variación táctica para tentar contrarrestar o físico do rival no mediocampo, poderoso con xogadores como Paul Pogba ou Fellaini, que se impuxeron na ida. Jozabed podería ser unha alternativa, recolocando a Iago Aspas como segundo dianteiro. E no centro da defensa, Fontàs podería entrar por Roncaglia para gañar saída co balón, nun equipo que necesita marcar.

“Precisamos un partido perfecto, ben xogado, ben comprendido, ben planificado. Os meus futbolistas merecen un partido como el que van xogar, e merecen xogalo ben. Quixera, máis por eles que por min, que se premien cun partido fantástico”, aventura Berizzo, que avisa: “Non temos nada que perder, pero entendo que a presión convive cun equipo como o Manchester. Ter acadado moito máis do que inicialmente previamos, transfórmanos nunha ameaza potencial”.

Mentres, o Manchester United de José Mourinho está obrigado a pasar a eliminatoria se non quere quedar por segundo ano consecutivo fóra da Champions. Tras caer a pasada fin de semana 2-0 co Arsenal, con críticas por ter reservado o once europeo, está sexto na Liga, a catro puntos do City con tan só tres xornadas por disputar. O once do domingo apunta a que Mourinho podería repetir o equipo da ida: Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Ander Herrera, Pogba, Fellaini; Rashford, Lingard e Mkhtaryan. Por parte do Celta, xogarían: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontàs ou Roncaglia, Jonny; Radoja, Tucu Hernández, Daniel Wass; Pione Sisto, Guidetti ou Jozabed e Iago Aspas. O partido será arbitrado polo romanés Ovidiu Hategan.

Os celestes, a pola fazaña no 'Teatro dos soños' de Manchester. | Fonte: @RCCelta

Para acadar a fazaña en Old Traford, o Celta contará co empuxe de máis de 2.500 seareiros, que malia as dificultades para viaxar (atascos na fronteira portuguesa, voos cancelados en Lisboa), empezaron a chegar onte a Manchester. E co apoio dos 400.000, segundo dixo Berizzo, que quedaron en Vigo. O celtismo soña con conquistar Old Trafford.