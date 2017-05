Alertan que a Xunta pretende “asfaltar” parte da Rede Natura na Lanzada

EQUO apoia á “Plataforma Proyecto PO-308. Portonovo-A Lanzada” en defensa do espazo natural onde pretenden executar as obras.

Gañador da primeira edición do concurso de fotografía A Túa Paisaxe do Verán, que recaeu na imaxe titulada Anoitecer na praia da Lanzada e cuxo autor é Luís Dobarro.

Dende a Consellería de Infraestruturas da Xunta de Galicia, consideran lexítimo o proxecto para recuperar unha zona da praia da Lanzada pertencente á Rede Natura.

EQUO di que está pendente de recibir, dende a súa oficina en Europa, o estudo de impacto ambiental. Segundo a Lei, para este tipo de obras situadas en espazos naturais protexidos, a administración debe xustificar as mesmas no interese xeral. En opinión dos ecoloxistas, “os motivos de seguridade aos que fai referencia a administración non son argumentos válidos”. Eles cren que se a estrada se desviara da zona de Rede Natura, paralela á zona de protección, si se podería mellorar a seguridade, xa que a zona, tal e como aconteceu este inverno, está continuamente azoutada polo vento, area e outros condicionantes que poñen en perigo ao tráfico rodado e peonil.

Este inverno a pasarela de madeira saíu voando e caeu na estrada, sen provocar danos porque nese momento non transitaba ninguén polas dúas infraestruturas.