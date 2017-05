Este xoves empeza a atención presencial para realizar a declaración da Renda

O servizo de atención presencial da Axencia Tributaria (AEAT) para a confección e presentación da declaración da Renda 2016 nas oficinas comeza este xoves, sumándose á presentación telemática que se pode realizar desde o pasado 5 de abril, con data límite ata o próximo 30 de xuño en ambos os casos.

Facenda, Axencia Tributaria, AEAT, declaración da Renda, contribuínte | Fonte: Europa Press

Desta forma, os contribuíntes poderán ser atendidos de forma presencial nas oficinas da Axencia Tributaria e outras administracións colaboradoras, para modificar e confirmar o borrador da declaración e para confeccionar e presentar a liquidación do IRPF.

O pasado xoves iniciouse o prazo de petición de cita previa para a realización destes trámites en oficinas da Axencia Tributaria e outras administracións.

Os contribuíntes pode solicitar cita por Internet, en calquera momento do día, ou chamando aos teléfonos 901 22 33 44 ou 91 553 00 71 de luns a venres, en horario de 9 a 19 horas. O prazo para solicitar cita previa finalizará o próximo 29 de xuño.

A Axencia Tributaria advertiu que determinados números de teléfono falsos ofrecen a posibilidade de concertar cita previa para a confección de declaracións ou a modificación de borradores en oficinas da AEAT, que lle son "totalmente alleos" e que, ademais de supor elevados custos de tarificación para os usuarios, as citas que se obteñan a través de devanditos números poderían non ser válidas e por tanto non atenderse.

A campaña da renda de 2016 comezou o pasado 5 de abril para a presentación telemática e a principal novidade é que desaparece definitivamente o programa Padre de axuda á confección da declaración da renda, que xa se eliminou o ano pasado para a maioría dos contribuíntes e unicamente quedou relegado aos declarantes de actividades económicas, basicamente autónomos.

Outra das principais novidades en Renda Web é a posibilidade de solicitar a rectificación de autoliquidación do imposto a través da propia declaración cando o contribuínte cometese erros ou omisións que determinen unha maior devolución ao seu favor ou un menor ingreso.

PROBA PILOTO: DECLARACIÓNS POR TELÉFONO

Igualmente, a AEAT estableceu un programa piloto para a confección dun número reducido de declaracións a partir de chamadas que realizará a propia AEAT a contribuíntes en supostos nos que, nun determinado momento e certos perfís de declaracións máis sinxelas, non existan citas dispoñibles para a atención presencial.

O contribuínte, ao solicitar a súa cita previa por Internet para a atención presencial e, no suposto de non existir nese momento citas abertas dispoñibles para o día solicitado, poderá atoparse coa opción de ser contactado telefonicamente pola Axencia para a confección da súa declaración.

En tal caso, deberá achegar a través da web un teléfono de contacto e seleccionar un día ou tramo horario no que desexe que a AEAT se poña en contacto con el.

En total, a Axencia Tributaria prevé recibir nesta campaña 19,75 millóns de declaracións, un 1% máis, das que 14,77 millóns, un 1% máis, darán dereito a devolución, por importe de 11.198 millóns de euros, un 2,1% máis. Mentres, as restantes 4,17 millóns de declaracións sairán con resultado a ingresar, un 0,6% máis, por importe de 8.537 millóns, un 7,4% máis.