O vento, a choiva e a ondada manteñen en risco a sete provincias, entre elas A Coruña e Pontevedra

O vento, a choiva e a ondada porán este xoves en risco a sete provincias nunha xornada con precipitacións localmente fortes e/ou persistentes no oeste de Galicia, oeste do Sistema Central e Pireneos, con intervalos de vento forte en puntos da Meseta Sur e litoral sueste peninsular, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

En concreto, en risco amarelo por vento estarán Guadalaxara, Madrid e Almería, que tamén estará en risco por fenómenos costeiros, xunto con Murcia. Ademais, A Coruña, Pontevedra e Huesca estarán en aviso amarelo por choivas e esta última tamén por treboadas.

Este xoves espéranse ceos nubrados ou cubertos e precipitacións na vertentes atlántica e cantábrica peninsulares, acompañadas de treboadas ocasionais, que serán máis intensas e frecuentes no oeste de Galicia, oeste do Sistema Central e Pireneos, onde poderán ser localmente fortes ou persistentes.

Tamén poderían ter certa intensidade en zonas do suroeste de Andalucía, e con menor probabilidade no litoral cantábrico oriental e gran parte do terzo oriental peninsular; mentres que en Baleares e extremo sueste peninsular só se esperan intervalos de nubes medias e altas; e no norte de Canarias, os ceos estarán nubrados con probabilidade de choivas febles, e pouco anubrado ou con intervalos nubrados no sur.

As temperaturas diúrnas experimentarán poucos cambios ou irán en ascenso no litoral cantábrico, mediterráneo norte e Baleares, e en descenso en xeral no resto da Península, área do estreito e Melilla. En Canarias, haberá poucos cambios.

O vento soprará do oeste no Estreito, litoral de Alborán e Canarias, e do sur ou suroeste no resto da Península e Baleares, con intervalos de forte en puntos da Meseta Sur, zonas de montaña e litoral sueste da Península.