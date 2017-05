Ferido un condutor despois de caer ao río co seu vehículo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tras quedar durmido

O condutor dun vehículo foi rescatado na madrugada deste xoves polos servizos de emerxencias despois de caer ao río co seu coche en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tras quedar durmido.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 1,00 horas deste xoves na parroquia de Arealonga, no lugar da Laxe. Foi o propio condutor quen deu a voz de alarma e indicou no seu relato que se quedou durmido e caera ao río co seu vehículo.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informou o sinistro aos Bombeiros de Vilagarcía, a Urxencias Sanitarias, á Policía Local e a Protección Civil.

Ao lugar, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada da zona para atender ao home ferido, M.M.V., de 21 anos, que foi levado ao Hospital do Salnés.

Pola súa banda, o turismo sinistrado tivo que ser retirado por un guindastre, segundo sinalou o servizo de emerxencias.