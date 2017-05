Un desprendemento de terra causa o corte dunha estrada en Ribadeo (Lugo)

Un desprendemento de terra provocou na madrugada deste xoves un noiro duns 10 metros que provocou o corte dunha estrada no municipio de Ribadeo (Lugo).

A estrada na que ocorreu a avalancha tivo que ser cortada ao quedar afectados os dous carrís, segundo informou o 112 Galicia, que concretou que se trata da vía que une o peirao de carga co porto deportivo.

O vixiante do porto alertou do sucedido ao 112 Galicia sobre as 4,45 horas deste xoves, tras o que o servizo de emerxencias aviso aos Bombeiros de Barreiros, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Ribadeo e Portos de Galicia.

O CAE 112 Galicia explicou que está previsto que na mañá deste xoves os técnicos de obras e enxeñeiros desprácense ao lugar a valorar a situación.