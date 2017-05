O detido pola morte do seu fillo pasa a disposición do Xulgado de Violencia sobre a Muller na Coruña

O home detido na Coruña pola morte do seu fillo, de 11 anos de idade, pasou a disposición do Xulgado de Violencia sobre a Muller á primeira hora da mañá, segundo informaron a Europa Press fontes policiais.

Fíxoo despois de que o Xulgado de Instrución número 7 da Coruña, que estaba de garda o domingo cando a exmuller do detido e nai do menor presentou a denuncia pola desaparición do seu fillo, inhibiuse en favor de leste outro xulgado.

Agora, e tras aceptar o xuíz de Violencia sobre a Muller a inhibición, o detido pasou a disposición xudicial tras permanecer, desde a súa detención na tarde do luns, en dependencias policiais en Lonzas.

DENUNCIAS

Aínda que contra o pai do menor non existían denuncias no últimos catro anos, si houbo con anterioridade dúas. Unha en 2008 por un delito de coaccións que formulou a súa exmuller contra el e que supuxo unha orde de afastamento durante catro anos. A segunda foi en 2013 por un delito de ameazas a través das redes sociais.

Neste caso, foi sobreseída ao non ser posible acreditar quen foi o autor dos feitos denunciados. O detido, que presenta problemas psiquiátricos, non tiña nestes momentos ningunha orde de afastamento.

A morte do menor, cuxo corpo foi localizado nun monte no municipio de Oza-Cesuras, supostamente produciuse como consecuencia dun golpe, despois de pasar o día co seu pai en cumprimento do réxime de visitas estipulado tras a separación.