A compravenda de vivendas crece un 18,7% en marzo en Galicia, por baixo da media nacional

A compravenda de vivendas creceu un 18,7% en marzo en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, ata un total de 1.195 operacións, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Piso, compravenda, casa, aluguer | Fonte: Europa Press

En concreto, as vivendas transmitidas na comunidade galega foron 2.923, 1.195 por compravenda, 952 a través doutro tipo de operación, 723 herdanzas, 39 doazóns e 14 permutas.

En canto ás compravendas, 1.120 correspóndense con vivenda libre, fronte a 75 vivendas protexidas. Compráronse 335 vivendas novas por 860 usadas.

En total, foron 8.280 fincas transmitidas en Galicia, case un 50% máis que hai un ano. Delas, 2.683 foron fincas rústicas: 1.124 por herdanza, 705 por compravenda, 29 por doazóns, 63 mediante permuta e 762 doutra clase.

Respecto da transmisión das 5.597 fincas urbanas, 2.923 foron vivendas, 2.529 outras urbanas e 145 solares. Por tipo de operación, foron 2.491 compravendas, 1.805 operacións doutro tipo, 1.178 herdanzas, 90 doazóns e 33 permutas.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, a compravenda de vivendas aumentou un 26,9% en marzo en relación ao mesmo mes de 2016, ata sumar 40.461 operacións, a cifra máis alta desde febreiro de 2011.

Este incremento, co que se encadean 14 meses consecutivos de alzas interanuais, é moi superior ao experimentado en febreiro, mes no que estas operacións aumentaron un 1,2% en taxa interanual.

As transaccións sobre vivendas usadas incrementáronse un 28,3% en marzo en relación ao mesmo mes de 2016, ata totalizar 33.100, nivel que non se alcanzaba desde setembro de 2007. Pola súa banda, a compravenda de vivendas novas subiu un 21,2% en taxa interanual, ata 7.361 transaccións, o seu mellor dato desde febreiro de 2016.

O 89,8% das vivendas transmitidas por compravenda no terceiro mes do ano foron vivendas libres e o 10,2%, protexidas. A compravenda de vivendas libres subiu un 27,6% en marzo en taxa interanual, ata sumar 36.332 transaccións, en tanto que as operacións sobre vivendas protexidas creceron un 21,5%, con 4.129 transaccións.

En termos mensuais (marzo sobre febreiro), a compravenda de vivendas disparouse un 13,6%, o seu maior incremento nun mes de marzo en polo menos cinco anos.

O pasado mes de marzo o maior número de compravendas de vivendas por cada 100.000 habitantes deuse en Comunidade Valenciana (150), Baleares (148) e Andalucía (121 en ambos os casos). Esta última foi a rexión que máis operacións sobre vivendas realizou no terceiro mes do ano, con 7.976 compravendas, seguida de Cataluña (6.832), Comunidade Valenciana (5.854) e Madrid (5.684).