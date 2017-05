Deteñen a un vigués de 33 anos por agarrar do pescozo e zarandear á súa esposa en presenza do fillo de ambos

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron como presunto autor dun delito de violencia de xénero a un veciño de 33 anos e iniciais D.S.C., que durante unha discusión coa súa esposa, agarrouna polo pescozo e a zarandeou en presenza do fillo menor de ambos.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 20,40 horas deste mércores, a Central de Información e Mando enviou unha patrulla para que se desprazase ata un domicilio do Calvario por unha alerta por unha discusión de parella.

No lugar, unha muller de 27 anos manifestou que durante unha discusión co seu esposo por unhas chaves do domicilio, el agarrouna polo pescozo e a zarandeou e ameazou con deixala encerrada en casa.

Todos estes feitos sucederon, ao parecer, en presenza do fillo menor da parella. Por todo iso, os axentes procederon á detención do home por un suposto delito de violencia de xénero.