O prezo medio do vehículo de ocasión sitúase en 14.455 euros en abril en Galicia, case un 11% máis

O prezo medio do coche de ocasión subiu un 10,9 por cento en abril en Galicia e sitúase en 14.455 euros, segundo os datos difundidos por coches.net, o portal de motor do grupo Schibsted Spain.

Feira de vehículos de ocasión | Fonte: Europa Press

No ámbito nacional, o prezo medio creceu un 2,9 por cento ata alcanzar os 14.000 euros. Así mesmo, segundo os datos facilitados polo Instituto de Estudos de Automoción (IEA), no mes de abril vendéronse 174.126 coches de ocasión, un 2,2% menos que no mesmo mes do ano anterior.

En Galicia a oferta de vehículo de ocasión en abril mantívose representada na súa maioría por coches de combustible diésel (76%), mentres que os de gasolina supuxeron o 22%. O dous por cento restante correspondeu a coches de ocasión eléctricos e híbridos.

Respecto á quilometraxe, na oferta destacan, na súa maioría, os vehículos de máis de 80.000 quilómetros, que representan o 56,7%, mentres que os coches con menos de 80.000 quilómetros supoñen o 43,3% do total.

En canto á antigüidade dos vehículos de ocasión, os coches con máis de seis anos representan o 48,4% da oferta, mentres que os de menos de seis supoñen o 51,6%.

As vendas en abril tamén foron lideradas polos modelos diésel (74,9%) e polos coches cunha antigüidade superior aos 10 anos (54%) en Galicia. Os superventas no cuarto mes do ano nesta comunidade foron o Volkswagen Golf, o Renault Mégane, o Seat Eivissa, o Seat León e o Ford Focus.

COMUNIDADES

Murcia situouse como a rexión onde máis creceu o prezo medio do vehículo de ocasión (+18,2%), seguida de Navarra (+13,5%) e Estremadura (+13%), mentres que Madrid (-4,1%), Castela e León (-3,2%) e A Rioxa (-1,2%) foron as únicas comunidades que viron como caeu o prezo medio do vehículo de segunda man en comparación ao mesmo mes de 2016.

Doutra banda, en termos de prezo medio, Cataluña (14.954 euros), Madrid (14.704) e Galicia (14.455) foron as comunidades máis caras para adquirir un vehículo de ocasión, aínda que Estremadura (10.509 euros), A Rioxa (11.812) e Cantabria (12.025) situáronse no lado oposto con prezos máis económicos.

Por tipo de motor, a oferta deste segmento de vehículos durante o cuarto mes do ano seguiu representada na súa maioría por coches de combustible diésel (71,2%), por diante dos motores de gasolina (28%) e os eléctricos ou híbridos (0,8%).

O 66,2% das vendas que levaron a cabo neste sector durante o mes de abril foron de vehículos diésel, fronte ao 33,1% e ao 0,6% de gasolina e eléctricos ou híbridos, respectivamente.

Desde o portal sosteñen que o 58% do mercado en abril continuou representado por automóbiles con máis de 80.000 quilómetros realizados, mentres que o resto da oferta atinxe a vehículos con menos de 20.000 quilómetros (18,7%), os que teñen entre 20.001 e 40.000 quilómetros (8,4%) e os de entre 40.001 e 80.000 quilómetros (14,9%).

COCHES ENTRE UN E TRES ANOS

Por outra banda, máis da metade dos vehículos ofertados (53,1%) corresponde a coches de máis de seis anos e destes, o 27,2% teñen unha idade superior aos 10 anos. BMW Serie 3, Volkswagen Golf e Renault Mégane, do mesmo xeito que en marzo, seguiron sendo os modelos de ocasión máis ofertados.

En canto a vendas, o informe mostra que o 71% levaron a cabo en coches con máis de seis anos, con 115.293 operacións en vehículos de ocasión diésel.

En cambio, os coches de menos de cinco anos representaron o 29% da demanda. Dentro deste segmento, a franxa de idade comprendida entre un e tres anos foi a que máis subiu (10,5%). Renault Mégane, Seat Eivissa, Volkswagen Golf, Ford Focus e Seat León foron os modelos máis vendidos.

O responsable de mercadotecnia de coches.net, Marcel Blanes, asegurou que as vendas foron "máis discretas" debido, "en gran parte", para o efecto estacional da Semana Santa. "O dato máis positivo para o sector é o leve, pero continuo, crecemento de vendas de vehículos de menos de cinco anos. Confiemos en que siga esta tendencia", concluíu.