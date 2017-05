O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) determinou por primeira vez os mecanismos xenéticos asociados ao cambio de sexo --de macho a femia-- do peixe pallaso, e concluíu que este está controlado socialmente, ao producirse só cando ela falece, co que contribúe a "que a especie se adapte e sobreviva".

O CSIC finaliza un estudo sobre o peixe pallaso | Fonte: Europa Press

A investigación iniciouse en 2013 e foi desenvolvida entre o Grupo de Ecoloxía Pesqueira do Instituto de Investigacións Mariñas (Vigo) do CSIC, e a Rede Sea Research Center da King Abdullah University of Science and Technology (Arabia Saudita), tomando como mostras 32 individuos de 16 familias de peixe pallaso capturados no mar Rojo.

Este estudo permite indagar nos patróns sexuais de especies mariñas hermafroditas --moitas das cales son comerciais e "a maioría" das cales se atopan sobreexplotadas--, o que é fundamental para deseñar e levar á práctica unha estratexia óptima de pesca sustentable que teña en conta o patrón de cambio de sexo.

Neste marco, a investigación buscaba comprender os mecanismos xenéticos, sociais e ambientais subxacentes ao cambio de sexo no peixe pallaso, especie hermafrodita protándrica (de macho a femia) na que cada familia está conformada por dúas ou máis individuos cunha xerarquía baseada no tamaño, onde só os dous de maior tamaño son maduros e monógamos, sendo a femia a dominante.

O estudo conclúe que o cambio de sexo de macho a femia no peixe pallaso está controlado socialmente, ao producirse só cando esta falece. A primeira resposta sucede ás dúas semanas da morte con cambios neuronais controlados xeneticamente a nivel do cerebro, que se transmiten logo ás gónadas e acaban coa transformación dos testículos en ovarios.

Todo isto contribúe a "que a especie se adapte e sobreviva, grazas á formación dunha nova parella reprodutora sen moverse da súa anemone", apuntan os investigadores, que inciden en que "o éxito evolutivo do peixe pallaso" reside precisamente na súa simbiose coas anemones --que lles proporcionan refuxio-- e a súa capacidade para cambiar de sexo rapidamente ao falecer a femia.