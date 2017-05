O EVAP da Policía Local de Vigo atendeu 248 ordes de afastamento de vítimas de violencia machista en 2016

O Equipo de Vixilancia e Apoio Policial (EVAP) da Policía Local de Vigo fixo o seguimento de 248 ordes de afastamento de vítimas de violencia machista durante o ano 2016 (fronte a 274 do ano anterior), seis das cales tiñan consideración de risco extremo, segundo os datos facilitados este xoves en rolda de prensa polo concelleiro de Seguridade, Carlos López Font.

O edil socialista explicou que, das ordes vixiadas, case a metade correspondéronse a ex parellas de vítimas (un 47 por cento), mentres que un 24 por cento eran ordes de afastamento de parellas, un 17 por cento relativas a matrimonios, e un 13 por cento de parellas con convivencia.

En canto ao perfil das mulleres protexidas por esta unidade da Policía Local, a maior parte das vítimas foron mulleres de entre 20 e 39 anos, aínda que houbo seguimento de tres ordes de afastamento de mozos de ata 19 anos de idade.

López Font explicou que, entre as vixilancias da EVAP, houbo o pasado ano seis casos considerados de "risco extremo", outros 18 de risco alto, 62 de risco medio, 111 de risco baixo e 189 de risco non apreciado. "Ningunha muller deixou de ser atendida pola Policía Local", salientou.

OUTROS SERVIZOS

Así mesmo, subliñou que, ademais do seguimento a estas vítimas con ordes de afastamento, esta unidade realiza outros servizos, como informes aos xulgados (706 o ano pasado), xestións coas mulleres protexidas (máis de 6.300 en 2016), e informes de quebrantamentos desas ordes (35 nese período, dos que 30 tramitáronse a través de xuízos rápidos).

A actuación da EVAP (da que forman parte 6 axentes directos e outros 6 no servizo de información) compleméntase, lembrou o concelleiro de Seguridade, con outras accións do goberno local, como os cursos de autoprotección a mulleres vítimas de violencia, a xestión do centro de emerxencia e pisos para este colectivo, ou as axudas directas a asociacións e organizacións que traballan neste ámbito.