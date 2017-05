A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público volveu a apelar á "insubmisión" das familias ante as 'reválidas' de terceiro e sexto de Primaria e de cuarto de ESO e confiou en que ese "boicot" alcance un "éxito" similar ao de anos anteriores, con ausencias "do 80 por cento".

Plataforma Galega en Defensa do Ensino | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa este xoves, o portavoz deste colectivo, Anxo Louzao (CIG), lamentou "o seguidismo e a submisión permanente" da Xunta ao convocar estas probas por "o mandato de Madrid". "Asume sen ningún tipo de crítica todo o que lle vén dado pese ao sentir maioritario da comunidade escolar", reprobou.

"Segue obstinada", abundou, antes de cualificar a súa actuación de "irresponsable, autoritaria e despilfarradora", por canto utilizaranse recursos públicos para unhas probas que son "innecesarias" e "mesmo lesivas para a calidade do ensino".

É por iso que Louzao sinalou que esta actitude constitúe "unha mostra máis do desprezo" da Xunta cara á comunidade educativa, xa que impón unhas probas que "condicionan ao profesorado" e "someten ao alumnado a moita tensión" cando xa está a ser avaliado permanentemente polos seus docentes.

"PROTAGONISMO ESPECIAL" DAS FAMILIAS

Así pois, fixo fincapé en que "as familias teñen un protagonismo especial" cara estas 'reválidas', á hora de non enviar aos seus fillos aos centros nas datas dos exames (os días 23, 24 e 31).

Trátase, como indicou Eduardo Moscoso, da directiva da federación de Anpas de Compostela, de visibilizar que a comunidade educativa "non está a favor" da súa realización pese ao "interese" da administración en que leven a cabo.

E, profundando nas afirmacións de Louzao sobre o efecto das 'reválidas', deu conta de que hai profesores "presionados" no sentido de que "levan meses preparando" modelos destas probas. Deste xeito, como dixo, están "a excluírse" das clases aquelas materias que "non son obxecto" de exame.

DERROGACIÓN DA LOMCE

Neste contexto, aínda que Louzao celebrou que as mobilizacións permitiron "paralizar" que as reválidas tivesen "valor académico", advertiu de que será "insuficiente" se non se consegue a derrogación da Lomce.

"Seguiremos batallando", salientou, á vista de que "ningunha lei tivo tanto rexeitamento e durante tanto tempo".

Ademais, tendo en conta que se está traballando por un pacto educativo, opinou que "o normal sería que a Xunta paralizase todo o relativo á Lomce" ata a súa conclusión.

Polo momento, o portavoz da plataforma fixo votos por que o "boicot" exposto ás 'reválidas' sirva para dar o "golpe definitivo" á vixente norma educativa. "Para que pase á historia", concluíu.