Hacienda xa devolveu en Galicia 102 millóns, un 20,5% máis que hai un ano

A Agencia Tributaria devolveu desde que se iniciou a campaña da renda 102,9 millóns de euros a 176.798 contribuíntes galegos, o que supón un aumento do 20,5% no importe e do 17,8% no número de devolucións respecto ao ano pasado.

Así informou, en rolda de prensa, a delegada da Agencia Tributaria en Galicia, Imelda Capote, acompañada pola directora da Axencia Tributaria de Galicia, María Vitoria González, con motivo do inicio da atención en oficinas para aqueles que requiran atención personalizada. En Galicia habilitaranse 122 oficinas e un total de 168 postos de atención.

Conforme ás cifras que manexa Hacienda, o 75 por cento dos contribuíntes que solicitaron a súa devolución xa a recibiu. A día de hoxe, cando a Agencia Tributaria inicia a atención en oficinas para quen requiran asistencia especializada, máis de 282.401 contribuíntes de Galicia xa presentaron a súa declaración de IRPF correspondente ao exercicio 2016, un 12,8% máis que hai un ano.

Das declaracións presentadas, máis de 234.000 levan solicitude de devolución, o 12,2% máis que hai un ano, mentres que 36.808 teñen un resultado a ingresar, o que supón un incremento do 15,4%. En canto a estas últimas o importe total ascende a 30,6 millóns de euros, un incremento do 21% respecto ao ano pasado.

Ata o momento máis de 408.000 de contribuíntes galegos xa navegaron por Renda web, que é a ferramenta universal que ofrece a Agencia para a xestión de todas as declaracións.

NÚMEROS FALSOS

A preguntas dos xornalistas, Capote alertou sobre a aparición números de teléfono fraudulentos, os cales tentan facerse pasar polo sistema de xestión de cita previa para facer declaracións ou modificar borradores nas oficinas da Agencia Tributaria.

"Soamente chámase ao contribuínte cando leste solicitou previamente unha cita", explicou Capote, que insiste en que a Agencia Tributaria non chama "aleatoriamente" a contribuíntes, senón que só ponse en contacto con aqueles que pediron ser atendidos por teléfonos. Así, lembra que os teléfonos 901 22 33 44 e 91 553 00 71 son os teléfonos reais de Facenda.