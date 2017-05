O comité de empresa da Cooperativa Farmacéutica Galega (Cofaga) pediu aos socios que rechazen a integración na cooperativa andaluza Bidafarma, ao entender que esta opción suporía "un espolio" e tamén a perda de postos de traballo.

En rolda de prensa, e de face á asemblea convocada este sábado no Palacio de Congresos e Exposicións da Coruña (Palexco) para votar se Cofaga disólvese e intégrase en Bidafarma, o presidente do comité de empresa e membro do consello reitor, Manuel Patiño, pediu aos socios -uns 590 entre as provincias da Coruña e Lugo- que rexeiten esta posibilidade.

Para iso, argumentou que Cofaga "conta cun patrimonio de 41 millóns de euros" que, ao seu xuízo, perderíase. Ademais, insistiu en que os socios quedarían "diluídos nun gran grupo e serían irrelevantes". Por outra banda, considerou que os beneficios serían só para Bidafarma "porque Cofaga ten as súas contas saneadas".

SUPOSTAS IRREGULARIDADES

"É un espolio a Galicia", recalcou. Ademais, subliñou que a Cooperativa ten nestes momentos unha facturación de 160 millóns de euros. En caso da disolución e absorción por parte de Bidafarma, precisou que o que faría "é crecer o PIB andaluz".

Por outra banda, o presidente do comité de empresa vinculou a proposta cun intento de "tapar" supostas irregularidades na xestión económica, sobre as que dixo que están estudado posibles medidas xudiciais. No entanto, lembrou que calquera actuación a este respecto "téñena que facer os socios".