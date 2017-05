Bombeiros recomendan usar unha alternativa ao 112

Carteis de protesta do 112

“Debido ás dificultades que estamos tendo nos últimos días para contactar coa Central de Atención de Emerxencia 112 Galicia, lembramos a todos os nosos vecisños que se precisan dos nosos servizos poden contactar con nós no 956581400”, reza un comunicado publicado este martes.

Dende o recente traslado á Estrada, os operarios do 112 alertaron dun deterioro no servizo. As eivas do novo software está causando que queden chamadas sen xestionar, segundo o Comité de Empresa, e que se alonguen os tempos de resposta. Nun caso, o do naufraxio de Tambo-Combarro, os dez minutos de atraso puideron resultar mortais.

Os traballadores tamén denunciaron que recentemente unha persoa cun infarto non logrou comunicarse con eles, polo que ao final tivo que ser trasladada nun automóbil particular.

A Xunta pola súa banda nega calquera problema, máis alá das incidencias propias da posta en marcha dunha nova plataforma tecnolóxica. Para a Vicepresidencia, todo se debe ao rebumbio creado pola perda de poder adquisitivo dos teleoperadores ao seren trasladados á forza dende Santiago Á Estrada.

Parque de bombeiros comarcal de Deza Tabeirós

Con todo, o feito que un parque de bombeiros salte ás redes sociais para presentar alternativas de contacto ao 112 é, cando menos, insólito.