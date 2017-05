Como quere protexer e fomentar a Xunta o uso do galego entre os mozos?

Estudos e máis estudos. Estudos que logo formarán parte, ou non, de futuros plans para dinamizar o uso do galego. Esa é cando menos a estratexia do Goberno galego para tentar impulsar o emprego dun idioma que ano tras ano perde falantes a ritmos de vertixe.

O titular do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, nunha rolda de prensa | Fonte: Xunta

A última proposta do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para tentar potenciar o galego pasa por financiar novos estudos sobre o seu uso entre os máis novos. Por iso, no paquete que investigacións que o Goberno galego vai financiar no Instituto da Lingua Galega (ILGA), entre eles de toponimia ou de arquivos, tamén figurarán dous novos estudos sobre o uso do galego entre os máis novos.

Trátase dunha análise da produción da escrita do galego no estudantado de Secundaria e un informe sobre os cambios lingüísticos na xuventude que o ILGA realizará entre 2017 e 2018. Estas investigacións, que se realizarán a mozos entre 18 e 25 anos serviranlle a Xunta, segundo apuntou o presidente galego, como base para realizar o futuro plan dinamización da lingua galega.

Feijóo destaca o coñecemento do galego

A pesar de que Feijóo falou da “importancia” destes informes para impulsar o galego, destacou que a situación do idioma está “moi ben” porque, dixo, os galegos que o coñecen e o poden falar e escribir é case do 100%. Non obstante, tamén recoñeceu que se están perdendo falantes, sobre todo, os máis novos que son o futuro para manter un idioma.

“O que buscamos é blindar o uso da lingua, aínda que o uso do galego vai depender de cada mozo. Nós o que queremos é desterrar os prexuízos que hai na xuventude para o seu uso e vincular o seu emprego coa lusofonía”, dixo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. Neste sentido, defendu a realización deste estudo do ILGA para facer unha “diagnose” da situación do galego e “poder adoptar as medidas pertinentes” para “impulsar o seu uso.

Paralelamente a este acordo, Feijóo tamén anunciou dous novos convenios coas universidades de Deusto no País Vasco e da Universidade Complutense de Madrid para apoiar a aprendizaxe da nosa lingua. Actualmente xa son 12 os países que teñen algún acordo coa Xunta para fomentar o coñecemento do galego. Uns acordos dos que se benefician 1.400 estudantes.