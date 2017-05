Angrois.- Adif comprométese a reinvestir os remanentes da reurbanización de Angrois noutras actuacións na zona

Adif comprometeuse co alcalde de Santiago, Martiño Noriega, a reinvestir os remanentes sobrantes das distintas obras de reurbanización levadas a cabo no barrio compostelán de Angrois en novas actuacións que permitan "unificar" as anteriores.

Así o dixo o rexedor compostelán en declaracións aos medios por mor da reunión mantida este mércores en Madrid con responsables do administrador de infraestruturas ferroviarias.

No encontro, dixo Martiño Noriega, tratouse o emprego dos remanentes sobrantes das actuacións programadas polo ente en Angrois despois do accidente do Alvia, ocorrido en xullo de 2013. Como consecuencia dos danos causados polo descarrilamento, Adif licitou distintas actuacións de reurbanización no barrio.

Con todo, as ofertas á baixa levaron a que queda un remanente sobrante, do que Adif pediu a súa "devolución". Durante o encontro deste mércores, Noriega apelou ao "simbolismo" desta zona para dicir a Adif que "o lóxico" é que estes remanentes se investisen tamén alí.

Así, o rexedor destacou a "absoluta colaboración" do administrador, que se comprometeu a destinar estas cantidades a novas actuacións para "enlazar" as distintas intervencións "illadas" que se fixeron no barrio.

BOA VONTADE DE ADIF

Martiño Noriega destacou tamén a "boa vontade" de Adif en relación á estación intermodal de Santiago, unha infraestrutura para a que existe "coordinación" entre as administracións implicadas.

Con iso, o rexedor considera que se cumprirán os prazos que estiman iniciar a licitación da primeira fase desta infraestrutura a finais deste ano ou inicio do próximo.

Do mesmo xeito, destacou o compromiso de Adif para "iniciar a tramitación da segunda fase do proxecto global", que será "prolongada", o que pon de relevancia a "boa vontade" do ente para "dar continuidade ao proxecto e non deixalo amputado".

Así mesmo, Adif tamén mostrou ao alcalde a posibilidade de flexibilizar a cláusula do tres millóns e medio de viaxeiros incluída para dar continuidade ao proxecto, unha cuestión que "non vai condicionar que Santiago teña unha intermodal con todo tipo de garantías", dixo Noriega.

Noutra orde de cousas, Adif trasladou ao alcalde a súa intención de reunirse en Santiago co sector empresarial para trasladarlle o seu apoio á terminal de mercadorías da Sionlla, unha "gran reivindicación" do sector, e recibiu o informe municipal sobre o proxecto de cobro e vixilancia para o aparcadoiro de Pontepedriña, unha cuestión que facilitaría a "rotación" de vehículos e que en ningún caso será "con ánimo de lucro" para o concello.