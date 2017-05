En Marea reclamou este xoves "o rescate para o público" de Audasa, á que definiu como "unha máquina de gañar diñeiro" en base a "unha concesión colonial". De feito, subliñou que o beneficio neto sobre a cifra de vendas da concesionaria da autoestrada é máis do dobre que o que rexistra Inditex.

En rolda de prensa, o deputado Manuel Lago fixo fincapé en que o "monopolio" da AP-9 é "unha estafa para o país", pois ten amplas marxes de ganancia pero "permítese o luxo de ter pouco persoas e de non reparar de forma adecuada" a vía.

"A principal vía de comunicación de Galicia non pode seguir sendo un monopolio privado que só busca maximizar os seus beneficios", incidiu, para xustificar a súa proposta de "nacionalizar Audasa".

Deste xeito, tal e como explicou, habería "unha enorme marxe" para reducir as peaxes e, aínda así, "manter unha gran rendibilidade". "Podería haber unha rebaixa sensible e ter a rendibilidade de Inditex", contrastou, á vista de que o beneficio bruto de explotación (ebitda) de Audasa é catro veces maior que o da téxtil.

"AS CIFRAS DAN"

En canto ao custo que tería asumir o cambio de titularidade, o economista de En Marea tachou de "mentira" a "valoración estafa" feita polo Goberno central, que se sitúa en 4.600 millóns de euros. "As cifras dan para soster a nosa proposta", asegurou.

E é que Sacyr --apuntou-- calcula que o seu 15,5 por cento de Itínere (un grupo propietario de Audasa e outro catro autoestradas) vale 237,4 millóns de euros. "O 100% serían 1.532 millóns", evidenciou.

A iso habería que restar, segundo explicou, o custo das outras vías e tamén os 13,2 millóns de euros que a Xunta ten comprometidos a Audasa ata 2048 para suprimir a peaxe da Barcala.

"ENORME NEGOCIO"

Á vista destes datos, o que pediu o portavoz do grupo rupturista, Antón Sánchez, é que a Xunta elabore un estudo "con datos fiables" sobre o cambio de titularidade da AP-9 antes de tres meses e o presente á cidadanía.

"O debate é se este enorme negocio debe seguir sendo para unha empresa privada ou para a cidadanía que o utiliza", expuxo, á vez que sostivo que os seus datos xustifican "a decisión política" de "rescatar para o publico" esta infraestrutura.

Permitiría, como dixo, non só abaratar as peaxes, senón mesmo "estudar a súa gratuidade no futuro", e tamén "mellorar o servizo" que actualmente se está prestando.

Devandito isto, Sánchez lembrou que a privatización da vía é produto de "unha decisión política do goberno de Aznar", que a vendeu "a prezo de amigo" a unha empresa "doante do PP" segundo os 'papeis de Bárcenas'. "Un auténtico pelotazo", resumiu.

E, tras enumerar que a AP-9 ten "un das peaxes máis caras de España" e que é a concesionaria do Estado "con menor número de empregados e maior número de reclamacións por quilómetro", argumentou que a súa construción "xa está amortizada".

Por iso insistiu o tamén líder de Anova no seu "rescate para o público", a pesar de ser consciente de que para o PP é "insólito" recuperar unha empresa "non ruinosa".