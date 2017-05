A directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, chamou a que patróns --a través de diarios electrónicos-- e lonxas --coas notas de vendas-- comuniquen en "tempo e forma" as capturas para que os anuncios de peches de pesqueiras fáganse con antelación suficiente, pois o seu "atraso" na transmisión fai que "non se poida coñecer en tempo real" a situación de consumo de cotas.

Comisión de Pesca no Parlamento de Galicia. | Fonte: Europa Press

Na comisión de Pesca do Parlamento galego Loli Toja (PSdeG) denunciou que o pasado 4 de abril pechouse a pesqueira da xarda para artes distintas ao arrastre e ao cerco en Pontevedra, pero o aviso non chegou ao sector "nin sequera con 24 horas de antelación".

Respecto diso, a socialista lembra que o Parlamento galego alcanzou un acordo o pasado mes de decembro para reclamar que os avisos de peches ao sector realícense con, polo menos, 48 horas de antelación. Con todo, recrimina á Xunta e ao Goberno central do PP que "catro meses despois non se lle dá ningún tipo de importancia".

En resposta, Mercedes Rodríguez defendeu que na visita en febreiro a Galicia do novo secretario xeral de Pesca, Alberto López-Asenjo, "foi tratada especificamente" a "necesidade imperiosa de mellorar estas cuestións". Unha problemática que se acentúa na pesqueira "explosiva" da xarda, onde "en cuestión de horas increméntase de forma importante os datos de consumo dispoñibles".

De tal forma, Rodríguez remarca que a Secretaría Xeral de Pesca porá en marcha un sistema do control do consumo de cotas, denominado 'Gescuota', que permitirá "unha maior inmediatez" e adiantar a toma de decisións. Así, se aposta por "modelos máis sinxelos como envío de mensaxes telefónicas ou 'whatsapp" como forma de axilización.

Ante isto, Loli Toja recriminou á Xunta que diga que "a culpa é do sector", polo que reclama ao Goberno galego que "asuma as consecuencias desa ineficiencia". Ademais, demanda compensacións polos prexuízos que provoca á frota.

PECHE DE PESCA ACCIDENTAL DE XARDA

Por outra banda, Montse Prado (BNG) preguntou á Xunta pola situación de mariñeiros de artes menores que se "senten burlados" e que "teñen que tirar o peixe ao mar" ao pecharse a pesca accidental da xarda.

Na súa quenda, Mercedes Rodríguez lembrou que este ano a xestión da xarda de artes menores é provincial. Así, lembrou que a pesqueira accidental só está pechada na provincia da Coruña, mentres continúa aberta en Pontevedra e Lugo.

Tamén informou de que a pesqueira dirixida en Pontevedra estivo aberta semana e media; na Coruña, dúas semanas e media; e en Lugo, tres semanas e media.

Mercedes Rodríguez lembra que o sector "é o que debe tomar a decisión" de como se xestiona. Por iso, indica que unha apertura "tardía" da pesqueira "supón esperar en Galicia a que chegue xarda, mentres que o feito de facelo máis ao comezo do ano suporá a necesidade de trasladarse ao leste do Cantábrico".

"A decisión de abrir tarde e esperar a que se achegue a xarda para evitar custos e incrementar prezos é a demostración de que se pode alongar a pesca dirixida", agrega a responsable de Pesca.

RÍA DE PONTEVEDRA "NON ESTÁ A AGONIZAR"

Noutra orde de cousas, Carmen Santos (En Marea) preguntou nesta comisión pola situación da ría de Pontevedra, onde a contaminación está "a levar á ruína ás mariscadoras como a parte do sector", nunha "situación de deterioración masiva que vai empeorando ano a ano". Ademais, puxo como exemplo que hai reducións da ameixa babosa do 88 por cento e do 60,5% no caso da fina.

En resposta, o director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, defendeu que a Ría de Pontevedra "non está a agonizar, nin se atopa en situación crítica".

Neste sentido, esgrimiu que desde 2014 as capturas e vendas de bivalvos aumentaron nesta ría, aínda que recoñece que en 2016 prodúcese unha caída respecto dos datos de media da última década.

Ademais, admite a Xunta unha caída nas capturas de babosa, fina e berberecho entre 2009 e 2016, aínda que apunta que aumentou a ameixa xapónica.

A continuación, expuxo que "non hai diferenza" a nivel de mortaldade respecto doutras rías. Explica que a perda de berberecho polo protozoo Martellia "non é ningún caso achacable á contaminación".

Xunto a isto, subliña que se prevé un futuro investimento de 37,5 millóns en actuacións a desenvolver para depuración, 5,7 millóns para a nova EDAR de Poio e 1,5 millóns ao plan de saneamento local

Preguntado polo impacto de Ence no marisqueo da ría, Roberto Rodríguez sostén que a compañía conta cunha autorización ambiental que establece medicións continuas e informes con controis, polo que a pasteira "cumpre".

Na súa quenda de réplica, Carmen Santos indicou que se constata que aumenta a perda de ameixa autóctona fronte á xapónica, xa que esta última é máis resistente, e supón unha "diferenza de prezo" considerable para os produtores.