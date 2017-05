O PSdeG propón un plan de relevo xeracional dos autónomos que facilite o emprendemento dos máis novos

O PSdeG pediu á Xunta de Galicia que poña en marcha un plan de fomento da substitución xeracional no traballo autónomo que facilite o emprendemento ás persoas máis novas.

Abel Losada e Eduardo Abad en rolda de prensa. | Fonte: Europa Press

O deputado socialista Abel Losada presentou este xoves a proposición non de lei que recolle esta demanda tras reunirse co secretario xeral da Unión de Traballadores Autónomos de España, Eduardo Abad.

Na súa comparecencia ante os medios, Losada defendeu a "necesidade urxente" de buscar solucións aos problemas dos autónomos. Así, lembrou que "representan un 25% da poboación produtiva de Galicia" e que "contribúen de forma indiscutible á creación de emprego e riqueza nos pobos".

Nesta liña, lamentou que as necesidades deste colectivo "leven anos fóra da axenda política do goberno do PP" e acusou ao Executivo galego de "pasar no bico dos pés" polos seus problemas.

Fronte a iso, segundo indicou, o plan proposto polo grupo socialista conta con tres fases: "un diagnóstico profundo, serio e solvente" sobre a situación destes traballadores; unha "definición dos colectivos prioritarios", con especial atención ás persoas en risco de exclusión e aos mozos; e unha "posta en marcha de medidas instrumentais".

MEDIDAS

Entre estas medidas instrumentais, Losada destacou a activación de plans de formación e emprendemento, a posibilidade de que aqueles autónomos que fracasasen poidan acollerse a unha segunda oportunidade, así como un apoio fiscal que facilite a substitución xeracional dos autónomos.

"O obxectivo é garantir unha substitución xeracional dos autónomos ás portas da xubilación e beneficiar ás persoas máis novas, de entre 18 e 30 anos", sinalou.

Pola súa banda, Eduardo Abad cualificou a iniciativa socialista de "fundamental para estruturar o mundo do traballo autónomo e a substitución xeracional" nun colectivo que "é o que completa a actividade dos pobos e das cidades e o que vertebra a economía de Galicia".

Así, lembrou que "máis de 80.000 autónomos en Galicia teñen máis de 55 anos" e insistiu na "necesidade de que as administracións públicas actúen antes de que se converta nun desastre".