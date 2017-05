Ramón Sarmiento, único candidato á Secretaría Xeral de CC.OO. tras a creación dunha lista de consenso

O secretario da Federación do metal en CC.OO., Ramón Sarmiento, será o único candidato á Secretaría Xeral en Galicia logo da integración de Maica Bouza nunha lista "de consenso"; a única que, polo momento, reuniu os avais necesarios para presentarse á elección da nova executiva do sindicato, que celebra o seu Congreso Nacional o 18 e 19 de maio en Santiago.

Sánchez Aguión e Ramón Sarmiento de CC.OO. En rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así o anunciou o propio Sarmiento, acompañado este venres en comparencencia de prensa polo actual secretario xeral de CC.OO. de Galicia, José Antonio Gómez Aguión, que abandona a dirección do sindicato tras oito anos no cargo tras renunciar á posibilidade de optar a un terceiro mandato, extremo que permiten os estatutos da organización.

Así, a outra persoa que se postulou para suceder a Gómez Aguión, a secretaria de Emprego e Economía, Maica Bouza, aceptou integrarse na lista única para a nova executiva, que estará formada por oito persoas --cinco mulleres e tres homes--, seleccionados por "criterios profesionais e ideolóxicos e non territoriais nin sectoriais", apostilou Sarmiento.

Ademais de Bouza, repetirán na executiva de Comisións Mabel Pérez e Xesús Castro e incorpóranse outro cinco persoas que proceden "directamente" da empresa. No entanto, como lembrou Sarmiento, "durante o propio congreso calquera afiliado poderá reunir os avais" necesarios para crear unha candidatura á nova dirección.

Ramón Sarmiento, secretario da Federación do metal en CC.OO, responsable do naval a nivel nacional e da presidencia da sectorial europea de construción naval, agradeceu a Bouza e a "toda a organización" a súa "disposición" para unificar candidaturas de face a "repensar" o sindicato e levar a cabo "un profundo cambio organizativo" en Comisións Obreiras Galicia.

Deste xeito, puxo como obxectivos principais para a organización fortalecer a "conexión" do sindicato co "mundo dos mozos e da muller", así como construír ligazóns "xeracionais" e reforzar o papel de CC.OO. nas "provincias do interior" de Galicia.

"UNIDADE SINDICAL"

Ademais, Sarmiento manifestou que ten como "prioridade estratéxica" presentar unha "oferta de unidade sindical" para dar "unha resposta unitaria aos problemas dos traballadores".

Por tanto, segundo o presumiblemente novo secretario xeral de CC.OO., a federación galega impulsará un "exercicio xeneroso" co ánimo de lograr un "espazo de consenso entre o tres organizacións sindicais galegas" --CC.OO., UXT e CIG-- e reforzar o papel das centrais en "a negociación colectiva".

PATRONAL

Sarmiento tamén se referiu a a situación interna da Confederación de Empresarios de Galicias (CEG), presidida na actualidade por Antón Arias, cuxa elección foi cuestionada polas patronais da provincia de Pontevedra e Ourense.

Para o sindicalista, na actualidade Galicia non conta cunha patronal "representativa" tras un proceso de renovación na súa dirección "cheo de paus de rodas" e con "intentos de que sexa afín ao Goberno galego".

CONGRESO NACIONAL

Comisións Obreiras celebrará os días 18 e 19 de maio o seu conclave no Hotel Porta do Camiño da capital galega, no que participarán 250 delegados e do que sairán os representantes da federación galega no XI Congreso Confederal os días 29 e 30 de xuño e 1 de xullo de 2017.

No congreso galego está previsto que participen o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, o presidente da CEG, Antón Arias, e o secretario xeral confederal de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, así como o que, previsiblemente, será o seu sucesor no cargo, Unai Sordo.

SÁNCHEZ AGUIÓN ABANDONA A DIRECCIÓN

O secretario xeral saínte, Sánchez Aguión, sinalou que decide dar un "paso á beira" a pesar de que os estatutos do sindicato permitiríanlle presentarse a unha terceira reelección.

No entanto, ve "cumprida unha etapa" e cre necesario dar paso a "xente nova" para emprender un proceso de renovación no sindicato, á vez que afirmou que non abandonará CC.OO., senón que permanecerá "a disposición" da nova executiva.