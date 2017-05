O home acusado de abusos a tres menores en Ourense insiste en que nunca forzou a ninguén

A Fiscalía e acusación particular solicitaron 26 anos de prisión para o home acusado de abusos sexuais a tres menores en Ourense e a defensa demandou a libre absolución, durante a segunda xornada do xuízo que se celebrou a porta pechada na Audiencia Provincial de Ourense.

Durante a súa alegación final o acusado reiterou que é "inocente" dos cargos dos que se lle acusa e insistiu en que "nunca forzou a ninguén". Segundo fontes consultadas, o home negou facer nada cos dous menores máis novos.

Respecto ao maior dos denunciantes, que tiña 17 anos no momento dos feitos, as mesmas fontes sinalaron que ambos recoñeceron durante o xuízo manter "relacións consentidas".

Con todo ao final do xuízo o acusado volveu a rexeitar a agresión da que lle acusa supostamente ocorrida o 16 de xaneiro de 2015, data na que quedaría coa vítima "baixo ameazas" e tras saír da cidade obrigoulle a realizarlle unha felación antes de penetrarlle, sen o seu consentimento.

Fiscalía e acusación particular mantiveron a súa petición inicial de 26 anos de prisión polos feitos que tiveron lugar entre verán de 2014 e xaneiro de 2015, cando o presunto agresor entraría en contacto co tres menores a través de Internet e do seu móbil, con intención de satisfacer os seus desexos libidinosos.

Polo suposto delito de agresión sexual cometido o 16 de xaneiro de 2015 Fiscalía reclama 14 anos de prisión ao considerar ao responsable dunha agresión sexual contra unha persoa especialmente vulnerable por razón da súa idade e que houbo penetración co uso da violencia e intimidación.

Segundo o escrito de Fiscalía, ambos supostamente coñecéronse a través Internet e quedaran polo menos en dúas ocasións. No segundo destes encontros mantiveran relacións sexuais, elemento que o acusado esgrimía como ameaza para dobregar a vontade da súa vítima.

Fiscalía tamén solicita unha pena de tres anos por un delito de abuso sexual tentado durante o verán de 2014 sobre unha persoa especialmente vulnerable por ser menor e ter unha minusvalía do 68%.

Nesta ocasión, o acusado supostamente pedira á vítima fotografas de contido sexual e tentaría quedar con el ameazándolle con facer dano ao seu irmán ou contarllo á súa nai ante as reiteradas negativas do menor. Non conseguiría o seu propósito ao decatarse a nai da vítima.

Ademais reclama nove anos por abuso sexual sobre un menor de 13 anos en setembro de 2014. O escrito de Fiscalía revela que o home usou o mesmo método que nos outros dous casos, e mesmo que "chegou a regalar un móbil" ao menor para contactar con el.

En varias ocasións durante outono de 2014 o acusado quedaría co menor nunha furgoneta da súa propiedade, onde supostamente lle realizaría "tocamentos" e "actos de natureza sexual sen concretar", segundo relata Fiscalía.

En canto á acción civil o acusado deberá indemnizar estes dous últimos menores con 12.000 e 6.000 euros, respectivamente, en concepto de danos e prexuízos. A defensa reclama a libre absolución do seu cliente.