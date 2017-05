O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rexeitou as críticas de falta de "independencia" dos fiscais no marco da 'Operación Lezo' e esgrimiu que son eles "os que están a acusar e os que pediron penas privativas de liberdade".

Ou Presidente Dá Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Prensa Par | Fonte: Europa Press

As voces que alertan da suposta falta de independencia xorden despois de que transcendesen determinadas denuncias como que o fiscal xefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tentou influír na investigación e que dous fiscais --Carlos Iañez e Carmen García-- opuxéronse a unha orde súa en relación aos rexistros practicados no marco da investigación do presunto desfalco do Canal Isabel II.

Respecto diso, Feijóo replicou que lle "sorprende" que se denuncie que "non hai independencia" dos fiscais e subliñou que "non participa" desta opinión.

"Son os fiscais os que están a acusar, os que pediron as penas privativas de liberdade, os que se opoñen a que as persoas afectadas saian en liberdade provisional", argumentou.

"Non teño datos para pensar que esas persoas non cumpren co seu traballo", resolveu, finalmente.