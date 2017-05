Fomento garantirá aos estibadores seguir manipulando os vehículos nos portos

O Ministerio de Fomento garantirá que os estibadores sigan ocupándose da manipulación de coches e outros vehículos nos portos tal como, na práctica, sucede actualmente, segundo informaron a Europa Press en fontes do Departamento.

O 'Höegh Traveller', Porto de Santander, coches | Fonte: Europa Press

Trátase dunha das novidades que incluirá o novo Real Decreto Lei que o Ministerio prepara para reformar o sector despois de que o Congreso tombase o anterior o pasado mes de marzo.

O novo texto, sobre o que Fomento ultima un acordo con grupos políticos, recuperará a "ancoraxe legal" que permite ao actual colectivo de estibadores encargarse de mover os coches que entran e saen de España polos portos, a pesar de que a Lei de Portos de 2010 eximiulles desas funcións.

A Lei de Portos, no seu artigo 130, inclúe entre as actividades "exentas de consideración como servizo portuario de manipulación de mercadorías" a de "embarque e desembarque de camións, automóbiles e calquera clase de vehículos a motor, cando se realicen polos seus propietarios, usuarios ou condutores habituais dependentes daqueles", así como o embarque e desembarque de vehículos a motor sen matricular".

No entanto, o mesmo texto legal, no seu artigo 150, outorgaba aos estibadores a base legal necesaria para, na práctica, encargarse dos vehículos.

En concreto, leste outro artigo di que "as empresas que non teñen a consideración de servizo portuario de manipulación de mercadorías de acordo co previsto no artigo 130 deberán atender as súas necesidades de persoal para estes servizos mediante a utilización de persoal da Sociedade de Xestión de Estibadores Portuarios (sagep) a condición de que a súa oferta sexa igual ou máis vantaxosa en termos de calidade e custo no sector da estiba".

Segundo explicaron a Europa Press ditas fontes, dado que a aprobación da reforma da estiba suporá a desaparición da Sagep (sociedade da que actualmente dependen os estibadores), o artigo 150 da Lei de Portos corría tamén o risco de ser suprimido, coa consecuente perda do respaldo legal para que este colectivo manipule os vehículos.

Por iso, na redacción do novo Decreto Lei que Fomento ultima emendouse este aspecto co fin de garantir que os estibadores sigan encargándose do embarco e desembarco de coches.

Trátase ademais dun aspecto que non afecta ao principal obxectivo da reforma, que o sector da estiba cumpra coa normativa europea e evítese unha multa da UE.

Así, ditas fontes de Fomento aseguran que a xestión de coches "realizarase polo mesmo persoal que se encarga actualmente e, ademais, de forma máis competitiva, grazas á liberalización da actividade que promove a reforma".

TRÁFICO ESTRATÉXICO

A xestión de vehículos nos portos ten carácter estratéxico, dada a importancia que o sector da automoción ten na economía española (supón o 10% do PIB) e o seu comercio exterior. Os fabricantes de vehículos teñen 17 plantas en España.

En 2016, os portos canalizaron a saída e entrada no país dun total de 3,39 millóns de vehículos, isto é, a exportación de 2,15 millóns de coches e a importación doutros 1,01 millóns, segundo datos de Portos do Estado.

Os que maior tránsito de vehículos rexistran son aqueles máis próximos ás principais plantas de produción. Así, o porto de Barcelona xestionou o movemento de 917.617 unidades o pasado ano, por diante de Valencia (772.460 unidades), Santander (494.951 unidades) e Vigo (457.476 vehículos).

A PIQUES DE LOGRAR UN ACORDO

Fomento ultima un acordo con distintos partidos políticos, entre eles PdeCAT, co fin de garantir a aprobación no Congreso do Decreto Lei de reforma da estiba que emprendeu o pasado mes de febreiro.

De feito, o propio ministro indicou este mércores, nunha comparecencia pública, que prevé levar o novo Decreto ao Consello de Ministros deste venres ou o seguinte.