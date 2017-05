Os dous peritos que declararon este xoves na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra durante a segunda e última sesión do xuízo contra un home acusado de abusar sexualmente das fillas da súa parella sentimental, consideraron o testemuño das dúas menores "altamente crible".

Durante a vista oral as dúas menores relataron como o exmozo da súa nai someteunas a tocamentos desde que tiñan oito anos, un relato que conta co respaldo dos peritos que as examinaron como parte do proceso xudicial contra o home.

Estas especialistas emitiron un informe para a causa que este xoves ratificaron na Audiencia Provincial de Pontevedra, ao asegurar que a súa versión dos feitos é "altamente crible" en ambas as mozas e descartaron que houbesen fabulado ou que denunciasen movidas polo odio.

"Queríano moitísimo" e "confiaban plenamente" no acusado porque "para elas era o seu pai", concluíron os peritos. Ademais, apuntaron que as menores gardaron silencio durante anos sobre o que ocorría nunha actitude "congruente coa situación de abusos".

"SECUELAS IMPORTANTES"

A opinión profesional destes dous peritos é que as nenas sufriron "secuelas importantes" por estes abusos. Nesta análise coinciden coa psicóloga do Concello de Poio que atende ás menores desde a denuncia e que detecta secuelas en ambas.

A fiscal do caso solicitou unha condena de 12 anos de prisión, seis por cada delito, e sete de liberdade vixiada, mentres que a acusación particular elevou a súa petición de condena a 15 anos de prisión e sete anos de liberdade vixiada a aplicar tras o cumprimento da pena de prisión.

Pola súa banda, a avogada que defende ao acusado pide a súa libre absolución ao entender que non quedou acreditada a comisión dos delitos que lle atribúen. O xuízo quedou visto para sentenza.