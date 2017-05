O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticou que os senadores de En Marea na Cámara alta votasen "a favor" de Pablo Iglesias e "en contra" de Galicia e de que o AVE chegue á comunidade en 2019. "Menos mal que non depende de Podemos, senón non teriamos AVE", esgrimiu ao termo da reunión semanal do seu Executivo.

Ou Presidente Dá Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Prensa Par | Fonte: Europa Press

Manifestouno despois de que o pleno do Senado aprobase na pasada xornada, co apoio do PP, PSOE e o PNV, unha moción pola que se insta ao Goberno a impulsar a execución de diversas infraestruturas na Comunidade Autónoma de Galicia e, concretamente, a acometer actuacións para que a alta velocidade chegue a Ourense no ano 2019.

A partir dunha moción proposta polo PSOE, os grupos parlamentarios chegaron a un acordo que os populares e socialistas cualificaron de "exemplo" de diálogo "para dar resposta aos intereses" dos galegos.

O texto modificado foi apoiado polo PP, PSOE, o PNV e pola maioría dos partidos que conforman o Grupo Mixto, mentres que contou coa abstención de ERC e do PDeCat, e cos votos en contra dos senadores de Unidos Podemos, incluídos dos galegos de En Marea.

Preguntado respecto diso, replicou que non é "a primeira vez" que dirixentes políticos sitúan as infraestruturas galegas como "non prioritarias" e exemplificou coas declaracións de Ciudadanos (Cs) ou de dirixentes nacionalistas, "especialmente os cataláns". "Se faltaba algún, agora faino Podemos", lamentou.

De feito, recalcou o "sorprendente" que resulta que fose unha senadora galega "das mareas de Podemos", en alusión a Vanessa Angustia, a que defendeu a postura do seu grupo no debate, e lamentou que En Marea prefira "priorizar os intereses" de Pablo Iglesias e "minusvalorar os de Galicia".