Detidos dous individuos por un roubo con forza frustrado nun piso na zona do Couto en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense aos presuntos autores dun delito de roubo con forza frustrado en interior dun piso da zona do Couto, en concreto na rúa Salvador Dalí.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o 9 de maio deste ano cando se recibiu unha chamada na Sala de 091 na que manifestou un veciño que, mentres se atopaba en casa, ouvira un ruído na porta e, ao dirixirse á entrada do piso, observou que a porta estaba aberta e a dous individuos no descansillo, que ao velo abandonaron precipitadamente a vivenda, segundo informou a Policía Nacional.

Por parte da Comisaría Provincial de Ourense activouse o dispositivo de peche previsto para combater na cidade a delincuencia itinerante e no que participan as unidades en servizo de Seguridade Cidadá, Policía Xudicial e Información.

Este dispositivo, coa información que facilitou o dono do piso, "ten éxito e permite a localización e seguimento dos sospeitosos", segundo destaca a Policía, por parte do Grupo de Investigación (UDEV), "dado que a súa actitude non era a de abandonar a zona, senón o de atopar outro obxectivo".

Así, este dispositivo de vixilancia finalizou cando a parella detectou o operativo policial que lles seguía e comezou a desfacerse dos útiles para o roubo que portaban, concretamente a través dun desaugadoiro que vai directo ao Río Barbaña.

Os axentes procederon á súa detención e traslado a dependencias policiais para continuar as xestións oportunas. Ademais, tomaron declaración á vítima e realizaron a dilixencia de identificación preceptiva. Así mesmo, interveuse o vehículo utilizado por ambos nese momento.

INVESTIGACIÓN ABERTA

A investigación policial posta en marcha segue aberta, pois se identificou como usuario dese coche unha terceira persoa. "E coñecendo as súas identidades e a súa actividade, estase chequeando a posibilidade de que os mesmos, participasen noutros feitos delituosos similares, tanto en Galicia, como no resto do territorio nacional", segundo sostén a Policía.

Os detidos son dous homes; un de 25 anos natural de Marrocos e que conta con cinco antecedentes, e outro de 46 anos de idade e natural de Alxeria ao que lle consta unha detención anterior.