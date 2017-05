O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que se "paraliza" o decreto no que traballaba a Administración para regular a contratación dos investigadores en Galicia e que foi obxecto de críticas nos últimos días por parte de científicos e académicos.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preside o Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo defendeu que o seu Goberno aspiraba a dar aos investigadores "maior estabilidade" profesional da que teñen agora, pero recoñeceu que "hai un rexeitamento" por parte do colectivo cara ao borrador da norma.

Ante esta situación e preguntado respecto diso, sinalou que o paso "lóxico" por parte dun Goberno que "escoita" e é "responsable" é "paralizar" a tramitación ata que haxa "unha aproximación" de posturas, un paso que confirmou.

"Ímolo a paralizar e imos valorar as propostas e formulacións", asegurou Feijóo. En todo caso, advertiu que todas as propostas e formulacións que se fagan deberán estar "dentro da lei". Non en balde, sinalou que "a estabilidade ten un límite: as capacidades legais dun Estado de Dereito".