A plataforma de vítimas do accidente do Alvia solicitaron unhas 35.000 firmas en apenas dous días para que Susana Díaz, Pedro Sánchez e Patxi López, aspirantes a liderar o PSOE, comprométanse coa "verdade" e a creación dunha comisión de investigación no Congreso.

"Necesitamos o voso compromiso, porque morreron 81 persoas e máis de 140 resultaron feridas", comeza o escrito lanzado a través da plataforma change.org. A campaña foi iniciada na noite do martes e na tarde deste xoves rozaba as 35.000 firmas que se fixou como obxectivo.

Os afectados polo sinistro ferroviario lembran que "o PSOE, xunto co PP, vetou en varias ocasións a creación dunha comisión de investigación Parlamentaria para que se depuren as posibles responsabilidades políticas".

Por iso, queren saber "que pensa facer cada un dos candidatos cando acceda á secretaria xeral, ante unha petición absolutamente democrática como solicitar unha comisión de investigación parlamentaria e unha comisión de investigación técnica, que ata a Unión Europea esixiu".

"CONVENCIDOS" DE QUE SE VAN A COMPROMETER

Engaden que, "ouvindo as propostas e declaracións dos candidatos", están "convencidos" de que se van a comprometer. Respecto diso, indican que Sánchez "fala no seu programa de que o PSOE se compromete a ser o adaíl dos dereitos da cidadanía e da súa ampliación e perfeccionamento como fonte lexítima do poder" e que a exemplaridade dos políticos consiste "no comportamento de todos os cargos internos, de representación democrática e de xestión".

Patxi López di algo "esencial", a xuízo das vítimas: "para non resignarse ante as inxustizas con parches ou cataplasmas, que temperan a dor, pero non curan a enfermidade". E en referencia á calidade democrática, engade que "ten que ver tamén coa mellora das canles de acceso á información pública transparente e de participación nos asuntos de interese colectivo para toda a cidadanía".

Sobre Susana Díaz, indican que nunha entrevista radiofónica comentou que, pola súa experiencia como presidenta da Xunta de Andalucía, sabe "das prioridades e a importancia de cada decisión", en canto a "como lle cambia a vida a miles de persoas".

Os afectados, como cidadáns con dereitos, subliñan que reclaman "algo moi democrático". "Só buscamos saber a verdade para poder descansar en paz e minorar o noso sufrimento, e porque só a verdade evitará que unha catástrofe como está volva ocorrer", recalcan. Deste xeito, solicitan as firmas para que "publicamente comprométanse coa verdade e crese a comisión de investigación".