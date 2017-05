Axentes españois e portugueses deteñen a un veciño de Vigo por dous atracos a punta de pistola no norte de Portugal

Axentes da Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública de Portugal, xunto ao Corpo Nacional de Policía, detiveron a un veciño de Vigo de 50 anos como presunto autor de dous roubos a punta de pistola nunha gasolineira de Valença do Minho e unha oficina de Correos de Vila Nova de Cerveira, en Portugal, de onde fuxiu en senllos taxis ata España.

Os feitos ocorreron a finais do pasado mes de abril, cando a Polícia Judiciária de Braga solicitou a colaboración da Policía Nacional española para tratar de identificar o autor de dous atracos en senllas poboacións portuguesas.

O primeiro deles tivo lugar na gasolineira dun supermercado de Valença do Minho, onde o atracador ameazou a un empregado cunha pistola e esixiulle a recadación, tras o que fuxiu co botín nun taxi que lle trasladou ata a zona do Rosal (Pontevedra). Días despois, un home con características similares repetiu o mesmo 'modus operandi' nunha oficina de Correos de Vila Nova de Cerveira.

Froito das pescudas, os axentes do Grupo de UDEV-II de Vigo-Redondela identificaron a un vigués de 50 anos como posible autor dos feitos, polo que lle fixeron seguimento e pescudaron que podía estar a preparar un novo atraco nunha oficina de Correos de Viana do Castelo, feitos que puxeron en coñecemento da policía portuguesa.

Así as cousas, cando os efectivos policiais comprobaron que o home se dirixía a Portugal, deron aviso á Polícia Judiciária, que, en colaboración coa Polícia de Segurança Pública, preparou un dispositivo que permitiu a detención do atracador cando ía acceder á oficina de Correos. Ao realizarlle un cacheo, acháronlle escondida unha pistola de nove milímetros con cargador e outros efectos.