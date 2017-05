Inditex, Mercadona e Santander mantéñense como as empresas con mellor reputación corporativa en España

Inditex, Mercadona e Santander consolídanse como as empresas con mellor reputación corporativa en España, tras repetir por quinto ano consecutivo no 'top-3' no ranking realizado por Merco, o monitor de reputación de referencia en España e Latinoamérica polas súas garantías de independencia e imparcialidade.

En concreto, o 'top-10' complétano Repsol, que sobe da quinta á cuarta praza; BBVA, que cae á quinta, Telefónica, que mantén a sexta praza, Caixabank (7), Mapfre (8), Iberdrola (9) e Once e a súa Fundación, que pecha na décima praza e releva a Google.

O director do estudo, José María San Segundo Encinar, subliñou durante a presentación do ranking que o dez empresas que lideran a clasificación "son españolas".

No ranking Merco 2017 aparecen oito novas empresas que non estaban o pasado ano como Axa, que entra directamente no posto 41, Balay (77), Adecco (84), Talgo (86), Sacyr (88), Holaluz (89), Renault (98) e Gestamp (99), mentres que saíron do ranking algunhas como Abengoa, onde houbo incidencias reputacionais.

San Segundo explicou que este ano se percibe a recuperación do sector financeiro, despois de que en 2007 houbese ata 20 entidades bancarias no ranking, fronte ao sete que hai na actualidade, destacando a recuperación de Bankia e a caída do posto 49 ao 82 do Popular.

"Desapareceron case todas as caixas e mantense a recuperación de Bankia, aínda que o que máis cae é o Banco Popular. Ademais, Santander, BBVA e Caixabank manteñen a súa fortaleza, está a estabilidade do Sabadell e o ascenso de Bankinter. Así, as entidades financeiras recuperan a súa reputación, excepto o Popular", sinalou.

Doutra banda, explicou que os temas de corrupción están a pasar factura ás empresas. "É un risco para a reputación das compañías e os seus directivos. Hai algunhas que sufriron moito porque os seus líderes estiveron envolvidos en problemas de corrupción. Neses temas, sofren moito máis as empresas que os directivos", destacou.

ONCE, MERCADONA, INDITEX, MELLOR REPUTACIÓN PARA GOBERNO E POLÍTICOS

Entre as novidades do ranking Merco deste ano figura por primeira vez a opinión do Goberno e dos políticos nacionais, que "non son críticos, aínda que teñen unha visión empresarial máis global" sobre as empresas españolas, tras o informe realizado por Political Intelligence. Así, Once e a súa Fundación, Mercadona, Inditex, NH e Airbus son os que ten mellor reputación.

Por sectores, en alimentación a empresa con mellor reputación é Danone, mentres que Mapfre lidera as aseguradoras; Santander, o sector bancario; Mahou San Miguel o sector das bebidas, e Mercadona imponse ao Corte Inglés e Amazon na distribución xeneralista, como o pasado ano.

Inditex, que reina na clasificación xeral, tamén é a mellor na distribución de moda por diante de Nike e Mango, que gaña unha praza. L'Oreal imponse a P&G e Unilever en drogaría e perfumaría, mentres que Iberdrola domina en enerxía, gas e auga por diante de Gas Natural Fenosa e Rede Eléctrica de España.

Pola súa banda, Leroy Merlin arrebátalle a primeira praza a Ikea e imponse na distribución e equipamento para o fogar, mentres que Adecco conta coa mellor reputación corporativa no sector das ETT, e Melia consolida o seu liderado en hostalaría e turismo.

Respecto das telecomunicacións, Telefónica volve liderar por diante de Vodafone e Orange, mentres que Repsol repite á fronte da clasificación das petroleiras con mellor reputación, e Google mantense á fronte en servizos de Internet por diante de Facebook.