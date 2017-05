Villanueva nega que se entreguen menores en puntos de encontro se se detecta violencia e reitera que hai que denunciar

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, asegurou este xoves que non se entregan "nunca" menores nos puntos de encontro se se sospeita dunha situación de violencia ou risco para eles, e insistiu na necesidade de "denunciar", tanto por parte dos directamente afectados, como da contorna, sempre que se detecte unha situación "difícil, complicada ou sospeitosa".

Así o manifestou Villanueva, en declaracións aos medios, antes de participar nun xantar coloquio no Círculo de Empresarios de Galicia, no que disertou sobre a seguridade na comunidade autónoma.

A preguntas dos medios, e ao fío da morte dun menor en Oza-Cesuras supostamente a mans do seu pai, o delegado lembrou que, se os servizos de atención a menores detectan, nos puntos de encontro, algún problema, "avísase aos corpos e forzas de seguridade, e actúan segundo cada caso".

"Non se vai a entregar nunca a un menor unha situación en que se detecte algún tipo de violencia e, sobre todo, o que ten prioridade é a protección do menor", incidiu.

NEGATIVA A DECLARAR

Por outra banda, lembrou que a investigación da morte do neno coruñés de 11 anos están baixo segredo, e que o pai do menor (para o que se decretou ingreso en prisión) negouse a declarar tanto en sede policial como ante o xulgado. Por iso, indicou, as pescudas policiais téñense que "retrotraer" ao momento en que recolleu o neno e ata o tráxico desenlace final.

Santiago Villanueva, quen reiterou que non existían denuncias recentes nin medidas cautelares con respecto ao investigado, lembrou que este procedemento se seguirá como un caso de violencia de xénero porque, ademais do suposto homicidio ou asasinato, impútaselle tamén o atentar contra a integridade física e moral da nai, porque así se procede se se entende que os feitos teñen a "finalidade de facer dano á nai".