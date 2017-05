O Goberno galego realizará "un rastrexo" na comunidade de explotacións agrarias que pechan, sobre todo pola xubilación dos seus titulares, co obxectivo de crear un banco de información no que se recompilen as terras que queden sen traballar ou os activos sen uso e que poidan interesar a outros gandeiros con granxas "limítrofes" ou "próximas", asumindo un papel de "intermediación".

Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Coa preocupación da "substitución xeracional" no rural, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informou desta iniciativa ao termo da reunión semanal do seu Executivo. De feito, na rolda de prensa posterior, constatou o "interese crecente" dos mozos para emprender no rural.

Así, explicou que o obxectivo é crear unidades de asesoramento e xestión de explotacións agrarias --unha por provincia-- que recollan esta información e tentar facilitar que as terras, a maquinaria e mesmo as instalacións dun gandeiro ou agricultor que se retira "póidanse pór a disposición doutro que desexe ampliar" a súa explotación.

As unidades poderán actuar "a instancia" de quen notifique esta situación e tamén "de oficio". De feito, Feijóo explicou que a Xunta xa está a realizar o "rastrexo de explotacións que se van pechando" co obxectivo de activar este banco de información, que facilite o contacto entre uns e outros propietarios e evite, entre outras cuestións, que terras "queden abandonadas".

UNIDADES

Co obxectivo de que haxa unha unidade en cada provincia, Feijóo explicou que o primeiro paso para a súa creación será incorporar ao Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia un novo apartado denominado 'sección de explotacións susceptibles de intermediación'.

"Deste xeito, teremos de forma permanente unha plataforma que detecte e facilite o contacto entre os propietarios de parcelas agrícolas que o deixan e aqueles que queren ampliar", afirmou.

EN MARCHA EN CINCO MESES

O Consello da Xunta autorizou o inicio de procedemento de aprobación do decreto que creará e regulará estas unidades de asesoramento e xestión de explotacións agrarias, unha medida que forma parte do plan de fixación de poboación no rural.

O decreto podería estar listo nun cinco meses, segundo os cálculos da Administración autonómica.