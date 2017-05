Un humano necesitaría polinizar 10.000 flores ao día para alcanzar o ritmo dunha abella, segundo Greenpeace

Un humano necesita polinizar de forma manual unhas 10.000 flores ao día para alcanzar o ritmo polinizador dunha abella, segundo a organización Greenpeace que lanzou este xoves unha campaña para concienciar á poboación sobre a importancia de conservar as abellas en bo estado e lograr que a Unión Europea prohiba a semana que vén tres insecticidas que asegura que lles prexudica.

Abella libando a flor do melón | Fonte: Europa Press

Desde a ONG, o portavoz de agricultura Luís Ferreirim sinalou que a actividade de polinizar que realizan de maneira gratuíta abellas, abellóns e outros polinizadores, é estima en máis de 2.400 millóns de euros ao ano en España e máis de 265.000 millóns de euros a nivel mundial, polo que considera que "aprender a polinizar e converterse en polinizador profesional é garantía de éxito".

Para iso, Greenpeace presenta este xoves unha guía práctica para aprender a polinizar, cun folleto e un vídeo tutorial, xa que preto do 75 por cento dos principais cultivos que se consomen dependen dos insectos polinizadores.

"Esta actividade traducida a diñeiro, estaría estimada en 265.000 millóns de euros ao ano a nivel mundial e máis de 2.400 millóns en España. Con estas cifras, e tendo en conta que cada vez desaparecen máis abellas, aprender a polinizar vai ser necesario e garantía de éxito", subliñou.

Na actualidade, Ferreirim dixo que o 40 por cento das abellas e bolboretas está en perigo de extinción, cando son responsables da polinización de preto do 70 por cento dos cultivos que se consomen.

No marco da campaña, grupos de voluntarios de Greenpeace percorrerán as rúas de máis dunha vintena de cidades para concienciar sobre a problemática das abellas. En concreto, o día 13 estarán en Alacante, Almería, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Forteventura, Huelva, As Palmas, Madrid, Málaga, Mallorca, Miranda de Ebro (Burgos), Ourense, Pamplona, Salamanca, Santiago, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Tenerife e Zaragoza.

O día 14 acudirán á Coruña, Málaga, Ourense, Tarragona e Valencia e o día 20 de maio a Barcelona. Así mesmo, informa de que nalgunhas cidades como Cádiz, As Palmas, Madrid, Mallorca ou Pamplona, realizaranse demostracións de polinización in situ para que os cidadáns aprendan a facelo en directo.

A acción prodúcese unha semana antes de que na Comisión Europea abórdese a posible prohibición de tres insecticidas "perigosos para as abellas" á que se opón Greenpeace, que recolleu decenas de miles de firmas para esixir a protección dos insectos polinizadores.

"Deberiamos pornos a practicar canto antes a polinización porque a semana que vén reúnese en Bruxelas o Comité Permanente de Plantas, Animais e Pensos da Comisión Europea para falar da prohibición de tres dos insecticidas máis nocivos para as abellas (imidacloprid, clotianidina e tiametoxam) e España non parece mostrarse moi proactiva na devandita prohibición", advertiu.

Finalmente, a ONG entregará a próxima semana no Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a firma dunhas 400.000 persoas que se sumaron á campaña de Greenpeace España SOSAbejas.org para pedir ao Goberno que a postura de España en Bruxelas sexa a de prohibir non só estes praguicidas, senón todos os que son daniños para as abellas e outros insectos polinizadores.