A Xunta prioriza medidas para reducir a sinistralidade e consolidar a cultura preventiva no tecido empresarial

A Xunta de Galicia reiterou este xoves a súa aposta pola seguridade no traballo, para o que prioriza no seu Axenda 20 as políticas para reducir a sinistralidade laboral e consolidar a cultura preventiva no tecido empresarial e entre os traballadores.

Así o dixo a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, que participou na clausura da XII edición de Previsel, o Salón da Prevención e Seguridade Laboral, que durante dous días desenvolveuse en Expourense.

Díaz Mouteira destacou durante o acto a Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo 2017-2020, que inclúe un total de 163 medidas para reducir a sinistralidade laboral e consolidar a cultura preventiva.

"A prevención é cousa de todos, alcanza a todos os ámbitos da sociedade", subliñou a delegada territorial, que destacou a importancia de seguir sumando esforzos neste ámbito.

Marisol Díaz incidiu na idea de que é "fundamental" a coordinación de todos os actores implicados na seguridade e saúde laboral e garantiu o compromiso da Xunta.

A edición deste ano Previsel contou con 23 expositores e máis de 30 actividades nas que se incluíron conferencias e talleres especializados dirixidos a determinados sectores como a edificación, a agricultura, a docencia ou o forestal.