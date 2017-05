Catorce músicos internacionais e máis de 50 concertos no VIII edición do ciclo palentino 'Música no Camiño'

A oitava edición do ciclo 'Música no Camiño' ofrecerá máis de 50 concertos de 14 artistas convidados nalgúns dos templos máis representativos do tramo palentino do Camiño de Santiago, entre os meses de maio e setembro.

Os artistas proceden de sete países (Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, México, Arxentina, Gran Bretaña e Holanda) e o ciclo conta coa colaboración da Diocese de Palencia, o Concello de Carrión de los Condes e a Deputación Provincial. Así, chegará ata os municipios palentinos de Carrión de los Condes, Frómista, Villalcázar de Sirga, Támara e Saldaña, así como ao Palacio Episcopal da capital palentina.

Este programa arrincará coas actuacións do arxentino Mariano Fraga e o seu compatriota Mateo Crespi, quen tomará a substitución a partir do 24 de maio cunha serie de actuacións na Igrexa de San Martín de Frómista (día 24 de maio) e no templo de Santa María de Carrión de los Condes (26 e 27).

Así mesmo, os días 12, 13, 19 e 20 de maio ambos os intérpretes actuarán xuntos formando o Dúo Fraga Crespi. O programa de concertos continuará con Eduardo Rodríguez, que ofrecerá seis recitais nos mesmos escenarios do Camiño de Santiago palentino os días 31 de maio e 2, 3, 7, 9, 10 e 17 de xuño.

Tamén no mes de xuño, chegará a quenda para Jeffrey McFadden, con cinco concertos nas localidades de Frómista, Carrión, Saldaña e Palencia capital.

O mes de xullo abrirase coa participación de René Izquierdo, profesor de guitarra clásica na Universidade de Wisconsin e considerado pola crítica "como un dos guitarristas máis versátiles da actualidade".

Mentres que no mes de mes de setembro (primeira quincena) o festival recibirá a visita do británico Michael Partington, quen regresará a Palencia da man deste ciclo, no que nesta edición visitará Carrión e Frómista, xa que un dos seus últimos traballos discográficos, titulado 'Por Camiños de Santiago', rende homenaxe á ruta xacobea.

Outro dos artistas convidados este ano é James Kline, membro do reducido grupo de expertos en archiguitarra en todo o mundo e a quen algúns definen como un "trobador moderno". O norteamericano será ademais o encargado de dar vida e alma a 'Suite for o Camiño', unha das pezas estrela desta edición, cuxo estrea absoluta terá lugar na Igrexa de Santa María de Carrión de los Condes o sábado, 23 de setembro.

Así mesmo, o público poderá ser testemuña da estrea, nesta ocasión o 20 do mesmo mes, dunha peza composta polo veterano compositor arxentino Jorge Morel. Titulada 'Recordos do Camiño', a obra subirá ao escenario da man do holandés Enno Voorhorst e a canadense Laura Young.

A nómina de estreas complétase coa actuación que ofrecerá o pianista e organista Manuel Obregón, ex ministro de Cultura de Costa Rica, quen estreará a obra 'New Works for o Camiño' en dous recitais programados nas localidades de Támara e Carrión os días 21 e 24 respectivamente.

Por último, outra das citas máis destacadas do ciclo será o concerto extraordinario, o número 500 na historia de 'Música no camiño', que ofrecerán David Russell (quen atesoura un premio Grammy e está considerado como un dos mestres da guitarra clásica internacional) e o dúo Exaudi, formado polos guitarristas, René Izquierdo (Cuba) e Elina Chekan (Bielorrusia). A súa actuación será o 23 de setembro e terá como escenario Villalcázar de Sirga.