Mar destina 153.000 euros a unha investigación para que Galicia adiántese á aparición de toxinas emerxentes

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) e o Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), ambos da Consellería do Mar, participan nunha investigación --que conta con 153.000 euros-- co obxectivo de Galicia siga como "referente mundial" na aplicación do método químico de análise de biotoxinas mariñas.

Diso informou a directora do Intecmar, Covadonga Salgado, na comisión de Pesca do Parlamento galego --en resposta a unha pregunta do PPdeG--, onde destacou que se busca que Galicia se adiante ao control de toxinas emerxentes. Esta investigación ten un prazo de execución de tres anos.

Respecto ao método para a detección de toxinas de tipo paralizante, en substitución do bioensaio, explicou que nesta investigación analízanse diferentes aspectos para optimizar o traballo e reducir os custos. Nesta liña, tamén se inclúe o desenvolvemento de técnicas para a determinación de toxinas emerxentes para as que non hai métodos analíticos oficiais.

No tocante á análise de toxinas lipofílicas, Salgado sinalou que se avanza no funcionamento dos equipamentos utilizados para a realización das analíticas, chamados espectómetros de masas, mentres Galicia é "referencia mundial" neste campo.

INVESTIGACIÓN SOBRE RELÓ

Tamén contestou Salgado ao Bloque sobre a posibilidade de explotación do molusco chamado reló, cuxa extracción está restrinxida desde 2006 nas rías galegas polo seu elevado índice de presenza de chumbo e os riscos que entraña para o consumo humano.

Aquí, Covadonga Salgado explicou que se prevé que en xuño termine unha investigación na que participan persoal da Consellería do Mar e das universidades galegas para "testar a hipótese de que este metal se atopa en formas non asimilables e, por tanto, non supón un perigo para o consumidor".

Esta acción conta cun investimento de 65.000 euros e "está en fase de preparación e emisión de informes". Unha vez finalizados haberá unha "reunión final" en próximas semanas para avaliar os resultados obtidos e decidir pasos a seguir. Con todo, sinala que se o resultado é positivo "habería que facer un cambio na lexislación europea" e "é un proceso complexo e lento".

TRÁFICO DE MERCADORÍAS EN PORTOS

Noutra orde de cousas, o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, informou nesta comisión de que o tráfico de mercadorías en portos autonómicos superou os 7,4 millóns de toneladas entre 2013 e 2016.

Así, expuxo que esta cifra é un 20 por cento maior que a media de tráficos das lexislaturas anteriores das que se ten constancia, entre 1999 e 2012.