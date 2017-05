O delegado do Goberno confirma ausencia de retencións ou incidentes no segundo día de restricións na fronteira

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou que este xoves, segundo día de restricións nos pasos fronteirizos cara a Portugal, transcorre sen incidentes nin problemas de tráfico.

Así o sinalou, en declaracións aos medios, antes de participar nun xantar coloquio no Círculo de Empresarios de Galicia, e volveu a insistir en que o restablecemento do control documental e as limitacións de paso en certos puntos son medidas adoptadas polo goberno portugués, non español, con motivo da visita do Papa Francisco a cidade lusa de Fátima.

En todo caso, subliñou, son medidas que, aínda que poidan causar "molestias", tómanse "pensando na seguridade de todos", e insistiu en que, este xoves, "o tráfico é totalmente fluído, non houbo ningún incidente nin retencións".

Villanueva recoñeceu que si houbo algunha incidencia o mércores, primeiro día de posta en práctica destas accións, precisamente por ser o primeiro día, e porque "coincidiu coa feira en Valença".

Así mesmo, referiuse a a confusión sobre os pasos autorizados para cruzar desde España a Portugal, e sinalou que, aínda que inicialmente establecéronse como puntos de entrada as localidades de Tui e Verín (en Galicia), "permitiuse posteriormente" a mobilidade de residentes locais e traballadores no resto de pontes internacionais, suxeita a control documental.