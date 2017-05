Infojobs oferta 83.954 vacantes en Galicia en 2016, un 19,5% máis

A cifra de vacantes publicadas en Galicia durante o pasado ano por Infojobs creceu un 19,5% respecto de 2015, ata alcanzar os 83.954 postos de traballo ofertados.

No conxunto estatal, o dato rexistrou un crecemento interanual do 21,6%, de modo que superou os 2 millóns de postos ofertados. Son datos recollidos no último informe anual sobre o estado do mercado laboral en España, elaborado por Infojobs e Esade.

Este número, para ambas as institucións, "confirma a tendencia alcista que comezou en 2012, momento no que se alcanzou o mínimo, con 35.377 vacantes publicadas en Galicia".

"Desde entón, a recuperación foi considerable, superándose este ano os niveis de 2008, xusto antes de comezar a crise, cando se rozaban as 60.000 ofertas publicadas na comunidade", indican.

Ademais, sinalan que, preguntados sobre as previsións para 2017, o 46% das empresas españolas ten previsto incrementar a contratación laboral ao longo do ano.

MÁIS CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Así mesmo, a plataforma de emprego asegura que crece en "oferta de calidade" en Galicia, con 15.400 vacantes de contratación indefinida publicadas en 2016.

Esta modalidade, que crece un 49,1% respecto ao ano anterior, é a segunda máis ofertada en Infojobs nesta comunidade e representa o 25,69% do total de vacantes. Ademais, a nivel estatal, a contratación indefinida é de novo a máis ofertada en Infojobs cun 31,7% do total de vacantes.

Ao mesmo tempo que os niveis de emprego vanse recuperando, Infojobs destaca que "os salarios en Galicia increméntanse", xa que en 2016 o salario media bruta anual ofertado polas empresas galegas nesta plataforma creceu un 2,56% e situouse en 21.411 euros brutos anuais, aínda por baixo da media bruta estatal, que o pasado ano pechaba en 23.178 euros anuais.

En 2016, comercial e vendas ofertou en Galicia 31.058 vacantes. Estes postos, que crecen un 15% respecto ao ano anterior, mantéñense como os máis ofertados na comunidade. Pola súa banda, atención a clientes, con 10.463 vacantes, continúa ocupando o segundo lugar no que a vacantes ofertadas refírese.

En terceiro lugar atópase informática e telecomunicacións, que en 2016 rexistrou 8.240 vacantes. Estes postos sobresaen polo seu salario media e o nivel de competencia en InfoJobs. A nivel estatal, estas vacantes rexistraban unha media de 12 inscritos en 2016, por baixo da media xeral que se sitúa en 56 inscritos.

"RECUPERACIÓN"

"Estas cifras, que, con algúns matices, tamén se reproducen nos datos recolleitos polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), mostran unha clara melloría nos niveis de emprego, precedida pola recuperación na economía", explica Dominique Cerri, directora xeral de Infojobs.

Carlos Obeso, profesor de ESADE Business and Law School, apunta que "a recuperación da economía española está a trasladarse lentamente aos diferentes ámbitos do emprego".

Do Informe tamén se desprende que, aínda que o 42% das empresas españolas contempla un aumento da partida salarial nos próximos 24 meses, o 53% admite pagar ás novas incorporacións o mesmo que pagaba fai oito anos.